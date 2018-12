Gillian Anderson confirma que no volverá a interpretar a la agente Scully

La actriz estadounidense Gillian Anderson manifestó ayer en Buenos Aires que su personaje más conocido, la inspectora Dana Scully de Expediente X, le enseñó "muchísimo", aunque remarcó que nunca volverá a interpretarla. Anderson fue la estrella de la décima edición de la Cómic Con Argentina. A pesar de que la actriz volvió a interpretar en 2016 al personaje que la catapultó a la fama hace 25 años, decidió no seguir tras actuar en las dos nuevas temporadas. "La última serie que hicimos fue la última versión de Mulder y Scully que vais a ver", confirmó la artista, qien reconoció que mintió para conseguir el papel de Dana Scully, ya que dijo que tenía 27 años cuando en realidad tenía 24, y en ese momento "no tenía ni idea de lo que iba a pasar". "Esencialmente, crecí frente al mundo y una audiencia internacional. Hubo increíbles alegrías y misterios y también fue un gran reto, pero siento que Scully me enseñó muchísimo", declaró.

La estadounidense cuenta con una dilatada carrera en televisión y cine, con otros roles carismáticos como Bedelia du Maurier en Hannibal o Stella Gibson en The Fall, personajes femeninos con una marcada fortaleza. La actriz explicó que esto se debe a que elige a propósito personajes que representan los "aspectos más fuertes" de su personalidad. Entre ellos, Gillian Anderson guarda un especial cariño a Blanche DuBois, a la que interpretó en una versión teatral de Un tranvía llamado deseo, el personaje del que, reconoció, más le costó desprenderse.