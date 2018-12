El Sergas atribuye la dimisión de jefes de servicio en Vigo a un problema "de percepción"

El gerente del complejo hospitalario de Vigo, Félix Ruibal, señaló que la situación de precariedad denunciada por los jefes de área y de servicios por la que dimitirán es un problema de "percepción" y acusó a éstos de "faltar a la verdad" en algunos de los argumentos que esgrimen.

Ruibal recalcó que el origen de la "realidad asistencial muy compleja" que vive la red de Atención Primaria en toda España es la situación de "paro cero" entre los médicos de familia y pediatras, lo que dificulta la cobertura de bajas. Todo esto "genera una sensación de saturación, en algunos casos más que otros", en función de los centros de salud, apuntó.

Dadas las actuales circunstancias, "o buscamos soluciones alternativas o si no, esta percepción, que no deja de ser una percepción, que creo que no atenta contra la dignidad de nadie, la tenemos que resolver entre todos", expuso Ruibal. Y en esa búsqueda de soluciones, ahondó, "hay que implicar a los profesionales. Si no son estos -en alusión a los jefes de área y de servicios-, serán otros. Hay 500 profesionales médicos en los centros de salud de Vigo".

Félix Ruibal dice que "respeta" las dimisiones anunciadas por una veintena de jefes de área y de servicios de los centros de salud de Vigo, aunque discrepa "totalmente", tanto del fondo como de las formas, pues cree que en varias ocasiones "faltaron a la verdad".