Galicia, entre las comunidades autónomas que mantienen sin subidas los costes de matriculación

El informe de la CRUE apunta que España mantiene unos niveles de precios públicos de los más elevados en la Unión Europea, si bien con muchas diferencias entre comunidades. Galicia está entre las comunidades que no tocaron los precios de matriculación. Apunta el informe de los rectores que hay varias autonomías que revisaron a la baja los precios medios, como es el caso de Aragón (-7%), Canarias (-8%), Cantabria (-3,5%), Valencia (-7%) y Madrid (-5%), mientras que La Rioja lo ha incrementado en el 7,6% y las restantes comunidades no han alterado el precio medio de sus primeras matriculas.

En las enseñanzas de máster, habilitante y no habilitante, han bajado sus precios medios las universidades públicas de Canarias (-15%), Cantabria (-10%), Valencia (-7%), Madrid (-8% y -10%) y Navarra (-18% y -36%), mientras que Andalucía (-54%) y La Rioja (-10%) han limitado sus reducciones de precios a los másteres no habilitantes y las restantes comunidades autónomas no han modificado los precios medios de sus respectivos másteres. Los rectores alertaron ayer de que si la financiación universitaria no se convierte en una prioridad para los políticos y ello se refleja en los Presupuestos Generales del Estado el sistema podría perder su ritmo porque "todo tiene un límite". Lo destacó el presidente de CRUE Universidades Españolas y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, durante la presentación del informe, con más de un millón de datos sobre las universidades españolas.

Los máximos representantes de las universidades aseguraron que España es el segundo país entre los desarrollados que más ha reducido el gasto por universitario.