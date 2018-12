"Si un centro tiene concertado algún servicio ya se impide trabajar allí"

Considera que la sentencia que avala la compatibilidad para ejercer en la sanidad pública y la concertada reconoce un derecho que es "de sentido común y justicia" y recuerda que se trata de una vieja reivindicación del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña. "No era justo ni razonable que ocurriera lo que hasta ahora, que si un centro tiene un concierto con el Sergas se considere un centro público y por tanto que ningún médico de la sanidad pública pueda ejercer en él. Hasta ahora ocurría que un centro podía tener solo concertado el servicio de Oftalmología, pero a médicos de otras especialidades como traumatólogos o urólogos también se les denegaba el trabajar allí", explica el presidente del Colegio,_Luciano Vidán, quien deja claro que desde la organización que preside defienden ante todo la sanidad pública. "Nos posicionamos claramente en defensa de la sanidad pública que ha sido uno de los grandes avances de la sociedad. Yo mismo no tengo consulta en la privada, pero creemos que esta sentencia es de sentido común y justa",

sostiene.

Desde el Colegio llevaban

tiempo trabajando y reclamando que los médicos que lo deseen puedan compaginar su trabajo en un centro público y uno privado siempre que no ejerzan las tareas que el Sergas tenga concertadas en el centro de titularidad no pública. "Por eso cuando la doctora decidió denunciar su caso, la apoyamos", señala Luciano Vidán, quien resalta que además en Galicia se produce la singularidad de que "todos los hospitales privados son concertados, tienen algún servicio concertado con el Sergas". De modo, que en teoría, según el presidente del Colegio de Médicos, "ningún médico de la sanidad pública gallega podría ejercer en un centro privado de la comunidad".

Vidán recuerda que algunos de los médicos que sí compaginan su labor en la pública y un centro concertado han visto cómo se les han abierto "expedientes disciplinarios". Por ello, cree que esta sentencia supone "dar cierta luz a la gente que está en ese hoyo".

De hecho, tal y como informó ayer el Colegio de Médicos de

A Coruña en un comunicado, hay muchos doctores afectados que ejercen en los dos ámbitos y esto derivó en "la incoación de un elevado número de expedientes disciplinarios a facultativos y la imposición de algunas sanciones de enorme gravedad".