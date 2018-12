La incautación de los móviles de los dos periodistas de Mallorca y el registro de medios de comunicación por orden del juez Miguel Florit hacen necesario recordar por qué hay que proteger las fuentes de los informadores. Están en juego la libertad de información y la formación de una opinión pública libre, bases de la democracia. Se ha violado el secreto profesional de los periodistas. Si no se garantiza a los que les contactan para hacer denuncias que se preservará su anonimato ante informaciones sensibles, no se atreverán a dar el paso y muchos casos de corrupción quedarían impunes.

E¿Qué es el secreto profesional y qué implica su violación? Es el derecho del periodista a no revelar su fuente de información ni a los poderes públicos ni a su empresa. Garantiza el derecho a la información. "Lo que persigue el secreto es guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; es dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las represalias tras desvelar una información. El periodista debe asumir esta exigencia en la medida en que está en juego su credibilidad ante la fuente informativa. "El interés público de la noticia justifica su difusión, que prevalece sobre la identidad del confidente", afirma el catedrático de Derecho Constitucional Marc Carrillo en su libro La cláusula de conciencia y el secreto profesional.

EInformaciones 'off the record'. Muchas veces se da esta situación, que es cuando la fuente pide que no se desvele su identidad, como en el caso Cursach, cuando la gravedad de los hechos lleva a que los informadores se pongan en riesgo al contactar a un periodista pero deciden dar el paso por el bien común.

ESi se revela el nombre de la fuente, se infringe una norma ética. Si el periodista hace público quién es su informante, infringe el código deontológico de la profesión. No se le podrá pedir por daños o perjuicios porque no quebranta normas jurídicas, pero perderá a su informante, en muchos casos funcionarios o trabajadores de empresas, y también pierden los ciudadanos porque no seguirán recibiendo información que no se quiere revelar.

ELa Constitución protege el secreto profesional. En el artículo 20 de la Constitución se protegen los derechos y deberes fundamentales y entre ellos los siguientes: "A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades".

ESe ha violado el derecho a la intimidad de los periodistas. Además de atentar contra la libertad de información, la orden del juez Florit ha violado el derecho a la intimidad de Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press. El artículo 18 de la Constitución "garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Además, "garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial". Los dos informadores no están investigados en el caso Cursach, al contrario, informan a la opinión pública sobre las actuaciones corruptas del empresario Bartolomé Cursach, en la que están implicados políticos y policías.

E¿Por qué casi un millar de periodistas han firmado el manifiesto de la APIB? Tras la intervención judicial en las comunicaciones, los profesionales de la comunicación se han movilizado en Mallorca y el resto del país en defensa del derecho a la información y a la libertad de prensa tras la actuación del juez Florit, que ha sido amparada por el Consejo General del Poder Judicial ante el estupor de los periodistas.

E"El secreto profesional es la pieza angular de la libertad de prensa". Miguel Pascual, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía, recordaba el miércoles en la Cadena Ser que la libertad de prensa es "el perro guardián de la democracia y en España el secreto profesional está claro en la Constitución". Es decir, solo por ley podrá regularse y como no hay ninguna de momento "no tiene límites".