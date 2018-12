Adeus a medio século do Bar Humboldt de Malpica

Certos lugares e certos nomes invitan a viaxar no tempo e na distancia. E o peche destas referencias supoñen o final dunha era. Son memoria. Por que un bar chamado Humboldt, no medio dunha vila mariñeira como Malpica, en plena Costa da Morte? Tantas veces mal pronunciado e mal escrito sen querer, por ese aspecto estranxeiro un tanto incómodo... No ano 1952, Fernando Otero, máis coñecido como Moreno, emprendeu viaxe a América, para probar sorte coma moitos outros galegos e galegas na etapa esplendorosa da vida ao outro lado do Atlántico. Un pouco despois, unha vez ubicado en Venezuela, uníronse á aventura da emigración a súa muller, unha moza malpicana de brillantes ollos verdes, máis próximos ao Caribe que ao bravo mar bergantiñán, e o pequeno José Luis Otero (Pepe), de só catro anos (os tres falecidos).

Na etapa venezolana Fernando Otero traballou nun hotel de Caracas chamado Humboldt, ao que acudían persoeiros da vida política e social dos países en auxe cos que Moreno tivo a oportunidade de conversar, como contaba en repetidas ocasións. Alí tivo varias ocupacións, como socorrista da piscina do hotel ou condutor. Eran os anos cincuenta e América vivía unha época dourada. Case unha década pasaron Moreno, Carmolas e Pepe no país daquela famosa melodía que tantas veces cantarían xa en Galicia: Alma llanera. Tralo golpe de estado, esta familia continuou o camiño da emigración en Perú. Precisamente no país andino asentáranse mariñeiros de Malpica, en Chimbote, chamados pola captura da anchoveta. Alí crearon a súa propia comunidade pesqueira, precisamente grazas á riqueza das augas da corrente fría de Humboldt, descuberta no Pacífico polo famoso explorador, xeógrafo e científico alemán Alexander Von Humboldt. Alí recalaron os malpicáns, con outras moitas familias da súa mesma vila mariñeira e a tantas millas da casa. Na etapa das famosas festas no Casino Español de Chimbote, onde se reunía toda a comunidade da Costa da Morte (xente de mar de Malpica e de Corcubión, principalmente), que volverían á casa tralo terremoto a principios dos setenta.

Por todo iso Humboldt foi o nome elixido no seu regreso a Galicia para o negocio da familia Otero García en Malpica, un bar sito fronte á fonte que rende homenaxe a Anselmo Villar Amigo, veciño da vila que tamén dende América axudou ao crecemento da mesma. Casado Pepe con Carmen Verdes, dona do negocio ata a actualidade, o Humboldt converteuse dende a súa apertura no ano 71 nun local emblemático en Malpica, cun ambiente familiar, dende aqueles anos setenta de riqueza pesqueira e poucos locais de hostalería. "Os meus sogros dixéronnos que non marchásemos, que emigrar, andar polo mundo, era moito traballo", lembra Carmen. Hoxe, con 67 anos e dúas fillas que seguiron camiños ben distintos, esta malpicana pon fin ao Humboldt en Malpica, e con esta despedida péchase tamén un capítulo da pegada de América na vila.