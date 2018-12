La Asociación Galega de Asperger lanza un nuevo calendario solidario

La Asociación Galega de Asperger (Asperga) ilustrará su calendario de 2019 con fotografías de una de sus usuarias, Violeta González. El fotógrafo ferrolano Edu Pereira, colaborador con Asperga desde el año 2013, es el padrino de esta edición del calendario solidario. La Librería Berbiriana de A Coruña acogió ayer la presentación del calendario, en un acto que contó con la presencia de Edu Pereira; las coordinadoras del proyecto, Sara Pascale y Nuria Otero y la gerente de Asperga, Marisol García, entre otros. En el acto, García recordó que no es la primera vez que la creatividad de los usuarios es la protagonista del calendario ya que hace dos años se hizo con ilustraciones de participantes en un taller.