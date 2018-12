El líder de 'los Miguelianos' afirma que seguirá con su "obra" y no parará "nunca"

El cabeza de la Orden y Mandato de San Miguel de Arcángel, conocida como los Miguelianos, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, garantizó ayer que seguirá con su obra y no va a parar nunca, "aunque no sea bajo el nombre Orden y Mandato" y tenga que recurrir a otra denominación. Entre lágrimas, en su primera aparición tras salir de la cárcel, aseguró que ha vivido cosas "muy duras" en la cárcel, que le dejaron "llagas en la carne que no se van a curar".

El juicio está visto para sentencia y la Fiscalía pide 66 años de cárcel para el líder de esta secta.