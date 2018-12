Hacia la "humanización" de los alumbramientos

El jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, José Luis Doval, aboga por "humanizar" los partos. De este modo, indica que en este hospital gallego intentan dar respuesta "a la mayoría de las expectativas que plantean las mujeres". Cuando se pueden "asumir", matiza.

Indica que existe un protocolo de la Consellería de Sanidade, denominado plan de parto, que busca precisamente "humanizar al máximo la asistencia a partos" y que permite a las futuras madres escoger diversas opciones. "La mayoría pide el plan de parto que está en la Consellería y me parece factible para los profesionales, en el que indica cómo quiere que sea, quién quiera que la acompañe, el piel con piel con el niño...", explica.

No obstante, este especialista apunta que "no son muchas las mujeres que traen un plan de parto, posiblemente no lleguen a un 8%, y que la mayoría son perfectamente asumibles".