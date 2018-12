Espíritu navideño entre batas blancas

La Navidad no pasa de largo por el Materno Infantil de A Coruña. Paredes decoradas, un 'photocall' navideño y un belén de Playmobil presiden el área de Pediatría y dejan claro que las fiestas también se viven entre batas blancas. Médicos, enfermeros y trabajadores sociales se esfuerzan estos días por crear un ambiente familiar y navideño para que los niños ingresados pasen lo mejor posible estas fiestas. La agenda está repleta de citas. Hoy mismo tendrán la visita de jugadores del Deportivo y el jueves una fiesta de Navidad. Pero a esto hay que sumar una Cabalgata propia, conciertos, cuentacuentos o teatro

La salud no entiende de fechas y un año más serán muchos los niños que deberán pasar las Navidades en un hospital. Desde el Materno Infantil de A Coruña reconocen que su filosofía es minimizar al máximo los ingresos y priorizar "la atención ambulatoria", pero no siempre es posible y hay niños que debido a su gravedad o al tipo de tratamientos que necesitan pasarán la Nochebuena o recibirán el año nuevo entre batas blancas. Por ello, hace semanas que médicos, trabajadores sociales, voluntarios y enfermeros del centro trabajan para que el hospital sea estos días lo más parecido a un hogar y para que tanto los niños como las familias se empapen de espíritu navideño y lleven lo mejor posible estas fiestas. Un ambiente navideño que no solo se aprecia en la decoración que ya lucen las paredes de Pediatría sino en una agenda repleta de actividades para los más pequeños y que abarcan desde cuentacuentos y teatro hasta la visita de los jugadores del Deportivo o de los Reyes Magos.

"La hospitalización de un niño siempre trastoca las dinámicas de toda la familia. Por ello, la política del centro es que siempre que sea posible optar por asistencia ambulatoria y los mínimos ingresos posibles, es decir, solo en aquellos casos en que por el tratamiento o las pruebas necesitan quedarse en el hospital", señala el jefe del Servicio de Pediatría, Jerónimo Pardo, quien añade: "Esto se hace todo el año, pero en Navidad redoblamos el esfuerzo. De hecho es probable que la mayoría de niños que ahora están ingresados, no lo estén en Nochebuena, por ejemplo".

Y para quienes sí pasarán estos días en el hospital, el objetivo de los trabajadores es que se sientan como "en casa" y no pierdan "las dinámicas" que tendrían de no estar ingresados. La decoración juega un papel importante. Los voluntarios que normalmente colaboran con actividades lúdicas para los niños, el personal de enfermería y los propios pacientes participan en trasladar el espíritu navideño a las paredes y puertas del área de Pediatría. Basta echar un vistazo por esta zona del hospital para ver que la Navidad no pasa de largo. Un Árbol de los deseos, un photocall navideño para que los niños se saquen fotos con sus familiares y amigos, un nacimiento formado con muñecos de Playmobil y adornos de todo tipo en cada rincón protagonizan estos días la planta, según explican desde el propio centro. Además, dentro del programa de actividades para estas fiestas también está el diseño y la realización del escenario donde tendrán lugar las actuaciones de la fiesta de Navidad.

"Al igual que los niños que en el último día de colegio antes de las vacaciones tienen una fiesta, aquí también celebramos una", explica Jerónimo Pardo. En esta ocasión, la gran celebración navideña tendrá lugar el próximo jueves. Como es habitual contará con actuaciones musicales, humor o magia y numerosas sorpresas para los más pequeños. Pero no será la única actividad dirigida a los niños ingresados durante estas fiestas navideñas.

Hoy mismo, varios jugadores del Deportivo visitarán a los pequeños ingresados. Los niños podrán conocer y charlar con algunos de sus ídolos, quienes ademas firmarán autógrafos y llevarán algún que otro obsequio a las habitaciones del Materno. Los pacientes también recibirán la visita en los próximos días de los bomberos de la ciudad y antes de iniciar el reparto de regalos por los hogares, los Reyes Magos harán una parada en el Materno, donde se celebrará su particular Cabalgata.

Y para hacer más llevaderas las largas horas en el hospital, los niños podrán asistir varios espectáculos de teatro como la obra Cuento de Navidad, realizada por el grupo de animación Hospilandia y la obra interactiva Cuentacuentos navideño, a cargo de los animadores de Cruz Roja Juventud así como el concierto Música de cine que realizará el grupo del conservatorio superior de tuba, la actuación La revolución de los juguetes, del grupo de animación del colegio Santa María del Mar o la actuación de magia de la Fundación Abracadabra. Además habrá una entrega solidaria de peluches para todos los niños, un taller de cuentacuentos en colaboración con la Fundación Menudos Corazones así como un concurso de postales navideñas.

¿Y qué ocurre con las visitas? ¿Se abre la mano por ser Navidad? No hace falta, porque la filosofía del hospital es facilitar el encuentro de los niños con sus familias y amigos durante todo el año. "Solo puede pernoctar un familiar en la habitación, pero durante el día no se restringen las visitas y los niños tienen el ciberaula y una zona de juegos para estar con sus amigos", indica Pardo, quien reconoce que en los días más señalados también disfrutarán de un menú especial, aunque "siempre saludable".