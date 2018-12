Los médicos piden incluir los cigarrillos electrónicos en la ley antitabaco

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) aprobó por unanimidad el pasado fin de semana un informe sobre sistemas electrónicos de administración de nicotina -conocidos como cigarrillos electrónicos-, en el que instan a que se les aplique la misma normativa nacional e internacional del tabaco.

Pedro Hidalgo, presentó ayer la iniciativa y alertó del "peligro" que representa la nicotina para la salud humana por su adicción y toxicidad. En este sentido señaló que tanto cigarrillos electrónicos como vaporizadores "no pueden ser empleados como tratamiento para la deshabituación tabáquica, sino que lo que puede ocasionar es un incremento de consumidores sobre todo entre los jóvenes". En el informe, los médicos constatan que "no hay pruebas" que descarten que estos aparatos no tengan las mismas "cualidades tóxicas" que el tabaco convencional.