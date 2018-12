Rosa Cedrón y Sabela cantarán ´Negro Caravel´ en Operación Triunfo

Rosa Cedrón actuará en Operación Triunfo. Acompañará a Sabela en uno de los duetos que harán los finalistas en la gala especial de Navidad cantando Negro caravel. Los cinco participantes, que mañana se enfrentarán en la gran final, estarán acompañados en el programa navideño por intérpretes originales de una de las canciones que han interpretado a lo largo del concurso.



Así, Natalia cantará Lo siendo con Beret, Famous y el austriaco Cesar Sampson interpretarán Nobody but you, Alba Reche recibirá a la francesa Zaz para entonar Je veux y Julia y India Martínez repetirán 90 minutos. Además, actuarán en directo antiguos finalistas con sus nuevos single: Aitana, Ana Guerra, Alfred y Amaia.