Almuíña ofrece un contrato anual para nuevos médicos y aplazar la jubilación hasta los 70

Galicia necesita más profesionales sanitarios en Atención Primaria. La de más recursos humanos es una de las demandas que tienen en común los colectivos que protestan por el estado de la sanidad pública en general y de primaria en particular y la Xunta pone ahora encima de la mesa iniciativas para captar más médicos que los propios facultativos llevan tiempo reclamando. Una de las soluciones para atraer médicos a Atención Primaria y evitar que se vayan a otros servicios o a otras autonomías, como advierten desde sociedades profesionales, es darles "estabilidad".

Esa es una de las medidas que puso ayer sobre la mesa el titular de Sanidade de la Xunta, Jesús Vázquez Almuíña, en un encuentro con más de setenta profesionales de Atención Primaria de toda Galicia en Santiago que se prolongó durante casi tres horas y en el que los sanitarios pudieron trasladarle, según dijeron ellos mismos, sus requerimientos a la Administración, por lo que hicieron un balance "positivo" de la reunión.

Vázquez Almuíña, que convocó a los trabajadores a un encuentro para calmar los ánimos apenas una semana después de la rebelión de los 23 jefes de servicio de Vigo que dimitieron de su puesto alegando el deterioro asistencial de Atención Primaria, avanzó ayer que la Consellería de Sanidade apostará por la contratación "estable" de sanitarios por períodos de un año, una de las grandes demandas de Primaria. Hay que tener en cuenta que en la actualidad algunos médicos pueden encadenar en un par de meses hasta medio centenar de contratos de horas y de días.

"Lo que buscaremos es traer gente de otras comunidades también, no solo de Galicia. Además, en unos meses finalizan su formación un grupo de profesionales tanto aquí en Galicia como fuera", señaló en relación a los MIR, cuyas plazas ya adelanta que seguirán incrementando, de modo que se contará con más efectivos, aunque advirtió de que es una medida más a largo plazo.

En el corto, para conseguir al menos evitar la pérdida de médicos, la otra apuesta explicitada ayer por el conselleiro es "llevar la edad de jubilación hasta los 70 años". La Xunta ya la ha extendido hasta los 68 y en tres años pidieron la ampliación 126 médicos de familia, alegó. "Vamos sumando efectivos para tratar de que la falta de profesionales sea la menor posible", resaltó Almuíña, aunque por otro lado también se tratará, y así, dijo, "salió" de la reunión, de que el nuevo modelo de primaria tiene que dar "más peso a la enfermería", de ahí que Galicia cree enfermeras especializadas en familia. Otra de las grandes demandas de los sanitarios de cara a reformular el modelo de atención primaria es el "tiempo". "Lo que nos pidieron los profesionales, en general, es tiempo para poder ver de forma más intensa a los pacientes y poder diagnosticar", comentó el conselleiro, quien indicó que se pretende "eliminar labores burocráticas administrativas", para liberar a los profesiones sanitarios de esas tareas, para que dispongan de mayores períodos para atención. Asimismo se analizará la posibilidad de "controlar la demanda" y de "mejorar la coordinación".

De los roles de cada grupo de profesionales que conforman Atención Primaria se encargará uno de los seis grupos de trabajo que ya desde la semana que viene comenzarán a trabajar para llegar a las primeras conclusiones concretas, "resultados", indicó Almuíña, en febrero.

Se trata, explicó la Consellería de Sanidade, de "adoptar decisiones compartidas con los profesionales en la reformulación del modelo de Atención Primaria". Los grupos de trabajo que estudiarán mejoras para Atención Primaria trazarán las líneas maestras del nuevo modelo, una tarea para la que Sanidade aboga por adoptar decisiones compartidas, "contando con la colaboración de representantes en cada una de las áreas sanitarias y de personal de gestión de servicios de Atención Primaria" y de organizaciones médicas (colegios, asociaciones...).

No es la primera vez que Sanidade intenta mejorar la Atención Primaria con la creación de grupos de trabajo. En 2016 se pusieron en marcha cuatro grupos con la colaboración de colegios médicos y de sociedades científicas, pero sus sugerencias no se implementaron. El Ejecutivo del PP no fue el primero que movió ficha para intentar repensar el modelo de Atención Primaria para la comunidad gallega: el bipartito pactó con los médicos una serie de medidas que buscaban transformar el modelo y que al final quedaron en un cajón después de que el PP llegase a la Xunta y anunciase una revisión del plan.