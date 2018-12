Rosa Cedrón y Sabela cantarán juntas en la gala de Navidad de 'OT'

La cantante gallega Rosa Cedrón actuará en Operación Triunfo (OT). Acompañará a Sabela en uno de los duetos que harán los finalistas en la gala especial de Navidad cantando Negro caravel. Los cinco participantes, que hoy se enfrentarán en la gran final, estarán acompañados en el programa navideño por intérpretes originales de una de las canciones que han interpretado a lo largo del concurso.

Natalia cantará Lo siento con Beret, Famous y el austríaco Cesar Sampson interpretarán Nobody but you, Alba Reche recibirá a la francesa Zaz para entonar Je veux y Julia y India Martínez repetirán 90 minutos. Además, actuarán en directo antiguos finalistas con sus nuevos singles: Aitana, Ana Guerra, Alfred y Amaia.

Por otro lado, el público decidirá hoy entre Sabela, Alba Reche, Famous, Julia o Natalia el ganador de OT 2018, en una final en la que actuarán como artistas invitados Amaia -que cederá el testigo y presentará un avance de su primera álbum- Pablo Alborán, Rozalén y David Otero.

A partir de las 22.35 horas en La 1, en el concurso de talento musical presentado por Roberto Leal cada uno de los finalistas defenderán en solitario una canción escogida por ellos: Sabela cantará Tris Tras de Marful; Alba cantará Creep, de Radiohead; Famous And I Am Telling You I'm Not Going, de Jennifer Hudson; Julia Déjame ser, de Manuel Carrasco; y Natalia Never Enough, de Loren Allred.

Los tres concursantes más votados por los espectadores se subirán de nuevo al escenario para interpretar el tema que cantaron en la Gala 0 el pasado 19 de septiembre, tras lo que se cerrará el periodo de votación y se dará a conocer al ganador de Operación Triunfo 2018, programa de RTVE producido en colaboración con Gestmusic Endemol.

Antes actuarán la ganadora de la edición anterior, Amaia, que presentará Un nuevo lugar, preludio de lo que será su nuevo álbum; Pablo Alborán presentando su nuevo sencillo Tu refugio, y la cantautora Rozalén a dúo con el exmiembro de El Canto del Loco David Otero con el tema Baile .

La final, que se retransmitirá en 43 salas de cine de España tras un acuerdo con Cinesa a un precio de seis euros, también tendrá seguimiento en las redes sociales y en el canal 24 horas del programa.