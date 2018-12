El Gobierno elevará las becas y los rectores piden llegar a 3.500 euros

El Gobierno se compromete a ampliar la cuantía de las becas a los universitarios tras la merma en las cantidades recibidas que supuso el cambio de modelo de becas aplicado por el exministro Wert en 2013. La ministra de Educación, Isabel Celaá, mostró su disposición para subirlas en la reunión de ayer del Observatorio de Becas, que no se convocaba desde 2011, si bien el Gobierno todavía no concreta la cuantía de la ampliación. La ministra de Educación avanzó que mantendrá el modelo vigente, con una parte fija y una variable de las becas. La ampliación de la cuantía se aplicará en la parte fija, que en la actualidad es, como mínimo, de 1.600 euros.

"Es verdad que la parte fija puede ser más ampliable y la parte variable menos", pero "siempre tendrá que haber una parte fija y otra variable por la sencilla razón de que año a año se presentan un número diferente de becarios para acceder a su beca y los presupuestos generales del Estado no tienen capacidad para prever tanto", expresa Celaá. Por ello, en el reparto de las cuantías con el nuevo modelo, se abona primero la parte fija y, después, con lo que queda, se paga la parte variable que es, como mínimo, de 60 euros y, en función del excedente, se divide. El esquema se va a mantener, según Celaá, si bien la parte fija se prevé mayor. Pedro Duque, ministro de Ciencia, señaló que como uno no sabe cuánta gente se va a presentar a las becas es lógico que tenga que haber una variabilidad en lo que recibe cada uno, pero que debe haber unos baremos adecuados y el observatorio ha de hacerlo para que se fomente la equidad en el acceso.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) pide al Gobierno regresar a las cuantías establecidas antes del cambio de modelo. "Se deberá revisar al alza los importes monetarios de las ayudas destinadas a los becarios con menor capacidad económica (umbral 1) situándolos en los niveles antes del cambio, es decir, en 3.500 euros en la modalidad de renta/salario", indica la CRUE en su informe sobre cifras en la universidad.

Ambos ministros expresaron que va a aumentar en unos 536 millones el dinero de las becas universitarias y no universitarias en los presupuestos de 2019 y 2020. El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), Carles López, pidió acabar con la cuantía variable y que esta se dirija a complementos fijos.