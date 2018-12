Los miembros del jurado pasarán a ser presentadores en 'MasterChef'

Tras el fichaje de Eva González por La Voz, MasterChef se quedó sin maestro de ceremonias. Su salida había dejado en el aire la incógnita de quién le tomaría el relevo al frente del programa de La 1 y en la noche del martes, en Lo siguiente, se reveló quiénes serán finalmente los sucesores de la sevillana. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera serán quienes se pongan al frente del programa, como ya ocurre en el resto de versiones internacionales.

"MasterChef no tendrá presentador, lo haremos Pepe, Jordi y Samantha", desvelaba el chef cuando fue preguntado por Raquel Sánchez Silva. "El formato internacional no tiene presentador, solo había dos países que contaban con uno y al irse Eva, el programa empieza una nueva etapa", comentó el ganador de una estrella Michelin.

"Vamos a hacerlo bien y tenemos novedades, al final es el séptimo año y estamos rodados", añadía Samantha Vallejo-Nágera en Lo siguiente.

Los tres jueces de MasterChef pasan así a ocupar el hueco de Eva González para actuar no solo como jurado ante los concursantes, sino también como conductores. Aunque no es la primera vez que se ponen al mando, ya que cuando la sevillana se ausentó por maternidad, los tres chefs condujeron el programa.

Este cambio de presentadores será efectivo a partir de la séptima edición del concurso culinario, puesto que González, antes de su salida, ya grabó la sexta edición de MasterChef Junior, que se estrenará el próximo domingo.