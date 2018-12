El Sergas asumirá la farmacia y reducirá el coste por paciente en el Hospital Povisa de Vigo

Un acuerdo in extremis y "de mínimos" que permitirá abandonar la situación de tutela judicial. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) y Povisa culminan unas negociaciones que se prolongaron casi tres meses con la firma de una cláusula de mejora del concierto entre ambos que evita la entrada del hospital en concurso de acreedores a falta de una semana para que se cumpliese el plazo máximo. La dirección del centro vigués alegó unas pérdidas de 42 millones de euros a raíz de este convenio que se tradujeron en la presentación de un preconcurso ante el Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra con sede en Vigo, y que ahora ya podrá levantar.

Entre las medidas acordadas destaca que sea el Sergas quien asuma los fármacos de los pacientes externos, incluida la de alto impacto, un cambio en el sistema de pagos, que Povisa se integre en los sistemas de la EOXI de Vigo y que pueda operar a pacientes del Sergas cobrando por ello a mayores del concierto.

Estos acuerdos que el Sergas califica de "eficientes", Povisa tilda de "insuficientes". La dirección del hospital del grupo Nosa Terra XXI afirma "no sentirse satisfecha" con el resultado al mantener un escenario de pérdidas pero acepta el acuerdo como "un ejercicio de responsabilidad con los trabajadores y usuarios del hospital, aunque el escenario de déficit obligará a tomar medidas internas de reducción de gastos y aumento de ingresos para evitar que el escenario de concurso de acreedores pueda volver a producirse".

Y es que durante la negociación se ha podido corroborar que el problema de Povisa no está en lo que ingresa, sino en lo que gasta. Buena parte de ellos procedían de la medicación de los pacientes externos ambulatorios, es decir el tratamiento de las personas que no están ingresadas. Por eso se llegó al acuerdo de que el Sergas asuma la dispensación de estos medicamentos a cambio de pagarle menos por cada usuario. A día de hoy, Sanidade abona al centro concertado 540 euros por cada paciente de la seguridad social que tiene asignado. Tras el acuerdo, la cifra baja a los 504,79 euros porque ahora el Sergas pasa a asumir unos fármacos que hasta ahora no pagaba y cuya diferencia es mucho mayor.