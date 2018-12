El Gobierno recopila desde el pasado mes de octubre los asesinatos de mujeres fuera del ámbito de la pareja

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género está trabajando en la recogida de datos estadísticos de los casos de asesinatos y homicidios de mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja desde el pasado mes de octubre. Según apuntó ayer en un comunicado, ya envió una circular a todas las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer con el fin de obtener y facilitar datos estadísticos "detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres por razones de género o motivos de sexo".

Las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer deberán cumplimentar una ficha con la información básica referida al asesinato u homicidio que "deberá cumplimentarse en su totalidad cuanto antes, y a ser posible el mismo día del asesinato u homicidio", según señaló el órgano dirigido por Pilar Llop.

Esa ficha "es imprescindible" para que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género pueda confirmar o no a una víctima mortal como víctima de asesinato u homicidio por razones de género o motivos de sexo. "Hasta que no se recibe la ficha completa, no se puede confirmar", avisó Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en su comunicado.