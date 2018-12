Bob Dylan regresará a Santiago 15 años después con un concierto el 29 de abril

El músico estadounidense Bob Dylan regresará a España el próximo año con ocho conciertos -englobados en su gira internacional Neverending Tour, que arrancó en 1988 y desde entonces no se detiene- y hará parada en la comunidad gallega. Quince años después de su primera actuación en Santiago, el premio Nobel de Literatura 2016 repetirá en la capital gallega con un concierto el 29 de abril en el Multiusos do Sar.

Las entradas para el concierto en Compostela se pondrán a la venta el próximo día 28 de diciembre a partir de las 11.00 horas en el portal www.riffmusic.es. El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, destacó ayer -durante la presentación del concierto de Dylan- "el lujo de contar en Compostela con este músico, que viene de hacer historia ganando el premio Nobel de Literatura". Además, destacó que "se avanza en el objetivo de recuperar" el Fontes do Sar para grandes eventos musicales más allá de los deportivos.

En esta línea, el gerente del Multiusos, Antón Antelo Lema, explicó que "el objetivo del complejo es traer a Santiago artistas internacionales que generen impacto, no solo económico, sino también social". Además, subraya que la actuación que ofrecerá el autor del Blonde on blonde será "con un carácter más intimista y exclusivo" que la que ofreció en 2004 en el Monte do Gozo.

Pero Santiago no será la única parada que realizará el músico estadounidense. Dylan también arrancará su gira por España en Pamplona (25 de abril) para seguir en Bilbao (26 de abril), Gijón (28 de abril), Sevilla (3 de mayo), Fuengirola (4 de mayo), Murcia (5 de mayo) y Valencia (7 de mayo).

En el último cuarto de siglo, la música de Dylan ha nacido de rastrear la memoria musical norteamericana: blues pantanoso, blues eléctrico de Chicago, folk, tex-mex, murder ballads o swing son algunos de los géneros musicales que ha ido empastando y dando forma en su voz de lija durante todo este tiempo.

Pero ahora Dylan está obsesionado con el conocido como Great American Songbook (Gran Cancionero Norteamericano), que bucea en el jazz y el rhythm and blues clásicos, previos a la eclosión del rock and roll, al que Dylan dio tanto dotándole de intelecto e impacto social.

Conocidos como american standards, las composiciones de este rico catálogo en blanco y negro fueron cantadas en los años 30 y 40 del siglo pasado por legendarios artistas como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Bing Crosby, Billie Holiday, Glen Miller, Sarah Vaughan, Judy Garland o Dinah Washington.

Con más de medio siglo de actividad artística y su característica forma de combatir su mito atendiendo solo a sus pasiones y obsesiones personales, Dylan sigue siendo un icono cultural extraordinario. Con un repertorio que ha ido variando a lo largo del tiempo, el músico recorrerá su extensa discografía, sin olvidar por tanto algunos de sus grandes éxitos, considerados ya himnos y patrimonio de la cultura histórica musical.

Hace solo dos años se alzaba con el Premio Nobel de Literatura, un galardón que aceptó y agradeció aunque no acudió a recoger el día de la gala de entrega, sino meses después en un acto privado.