25 millones del 03347, a Galicia

Un repartido y perezoso Gordo convirtió en realidad contante y sonante la ilusión de decenas de gallegos que ayer llevaban un décimo del número 03347 en el bolsillo. Para sus portadores, los más de 60 boletos premiados, adquiridos en puntos de venta de 24 concellos de las cuatro provincias, se convirtieron, a las 12.35 horas, en valiosos documentos que les garantizarán el cobro de un total de más de 25 millones de euros —400.000 al décimo—.

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad salpicó algunos de sus millones por toda Galicia, pero no fue el único, ya que varios décimos de seis premios más (el tercero, un cuarto y cuatro quintos) dejaron otros 2 millones entre los afortunados poseedores de estos boletos.

El Gordo no fue nada madrugador. Salió en el primer alambre de la octava tabla, pero lo que no puede negársele es su generosidad con la comunidad gallega.

La administración número uno de Teo (A Coruña) fue la que más vendió en Galicia, con 16 décimos por máquina que desde ayer equivalen a un total de 6,4 millones de euros. Allí, hubo fiesta con champán y vecinos. El lotero, Roberto Quintás, dijo estar "muy contento", porque es "la primera vez" en los dos años que lleva al frente que da un premio en un sorteo de lotería.

Dos años activo

También lleva solo dos años activo el punto de venta de lotería instalado en la Raxería de San Marcos, en Santiago que repartió 3,2 millones en ocho décimos del Gordo. Por su parte, tanto en Fene (en el bar Malpica) como Pontevea se vendieron seis décimos.

El resto de los más de 60 boletos agraciados por toda Galicia estuvieron muy repartidos, ya que en donde cayeron fueron uno o dos décimos.

La provincia de A Coruña fue la más beneficiada por la suerte al repartir casi cinco billetes (47 décimos): Teo (16 boletos), Santiago (11), Pontevea y Fene (6), A Coruña (3), O Pino (2), Outes (1), Cedeira (1) y Zas (1).

En la provincia de Pontevedra se vendieron boletos del 03347 en Pontevedra ciudad (un décimo), Vigo (1), O Porriño (2), Bueu (2), A Estrada (2, Sanxenxo (1), Redondela (1) y Combarro (1).

La capital ourensana rompió una maldición de más de dos siglos y por fin obtuvo la recompensa del Gordo, con dos décimos agraciados

En Lugo se contabilizaron cuatro boletos premiados en Valadouro (1), Vilalba (1), Lugo (1) y Monforte (1).

Otro de los números agraciados que llegó ayer hasta Galicia fue el tercer premio del sorteo, el 04211, que fue el más remolón entre los grandes. Lleva 650.000 euros a través de 13 décimos hasta Vigo (cinco décimos en cuatro establecimientos diferentes), Cambados (dos décimos), así como Cambre (1), A Coruña (1), Cotobade (1), Castro de Rei (1), O Carballiño (1) y Ourense (1).

Uno de los dos cuartos premios del sorteo, 67774, también contó con pellizcos en Galicia a través de cinco décimos vendidos en los municipios de As Pontes de García Rodríguez (2), A Coruña, Ourense y Guitiriz.

Entre los quintos premios hay ocho números con suerte y cuatro de ellos fueron vendidos en tierras gallegas: 07568, 29031, 18596 y 02308.

A Abegondo fueron a parar 10 décimos del 07568, que repartió la lotera Conchi García, quien dijo estar "muy contenta", aunque bromeó con que también podía "repartir más". Ese número también fue vendido en Val do Dubra.

El 29031 resultó muy repartido en Galicia: Meira, Ferrol, Cee, Cedeira, Noia, Barbadás, Vilanova de Arousa, O Porriño y Pontevedra.

En Vigo se vendieron 15 series del número 18596, lo que deja 900.000 euros en el centro comercial Alcampo de Coia.

Por su parte, la lotera de la administración del centro comercial del parque de A Xunqueira de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), María Eugenia Breijo, informó de que habían vendido una serie del 18596, con 10 décimos premiada con 60.000 euros en total, y aseguró que había recibido "muchas llamadas" de felicitación en unos minutos.

Y es que hasta el último quinto premio en salir, el 02308, sonrió a Galicia. Fueron 13 municipios de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo. Las administraciones más premiadas fueron las de la calle Cividanes de Oleiros (A Coruña) y en la calle Compostela de Portomarín (Lugo), que vendieron cuatro décimos cada una. En total, estos seis premios dejaron en la comunidad otros 2 millones de euros.

El Gordo de este sorteo se vendió en 46 de las 50 provincias españolas. Estuvo muy repartido y se vendió en administraciones de Ávila, Teruel, Cuenca, Huesca, Vizcaya, Madrid, Zamora, A Coruña, Granada, Murcia, Málaga, Navarra, Valencia, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Alicante, Las Palmas, Sevilla, Córdoba, Albacete, Asturias, Badajoz, Baleares, Cádiz, Gerona, Guipuzcoa, Lleida, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Soria, Almería, Burgos, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Huelva, Jaén, La Rioja, León, Lugo, Segovia, Tarragona, Toledo y Valladolid.

Por primera vez tocó en las provincias de Zamora, Tarragona y Ávila. Por su parte, las administraciones de Cuenca, Bilbao, Gernika (Vizcaya) y Huesca, fueron donde más series del primer premio tenían consignadas, 30 en cada una de ellas.

De este modo, se habrían quedado fuera de recibir un pico del Gordo tan solo las provincias de Guadalajara, Palencia, Castellón, Álava, Ceuta y Melilla.

La Comunidad de Madrid, con la administración de Doña Manolita al frente, acaparó parte de El Gordo y sólo se le escapó el segundo y un cuarto premio, teniendo en cuenta que además del tercero, de los ocho quintos premios se han repartido seis de ellos por distintos puntos de la región.

Por su parte, Cataluña pellizcó 25,1 millones de los 363,62 millones de euros jugados —un 7% del global, respecto al 8,36% del año pasado— en concepto de los trece grandes premios del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado ayer, sin contar terminaciones, aproximaciones ni pedreas.