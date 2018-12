"¡Qué alegría me das! Esto no pasa todos los días"

María García Ramos, propietaria de La Favorita, no pudo contener la emoción al enterarse por LA OPINIÓN de que había vendido el Gordo. "¡Qué alegría me das! Esto no se da todos los días", exclamaba pletórica al recibir la noticia poco después de que dos niñas cantasen el número mágico: 03347. Esta mítica administración de Cuatro Caminos ha repartido varios premios importantes a lo largo de sus sesenta años de historia, pero el Gordo se le había resistido hasta ahora. Y su llegada no pudo coincidir en mejor momento. La Favorita se ha sacado la espinita justo en su sesenta aniversario: "No hay mejor manera de celebrarlo, la verdad", afirmaba Ana, hermana de María y copropietaria del despacho que fundó su padre, Ramiro, en 1958. El máximo premio navideño se vendió a través de la máquina y las loteras desconocían a la tarde el número de décimos vendidos. "Entre dos o cuatro", afirman que les dijeron en la Delegación de Loterías. Durante la mañana, en cambio, Loterías solo confirmaba uno. Una trabajadora de la delegación admitía a este diario que estaban desbordados por un Gordo tan repartido en la provincia. "El caso es que tocó", zanjan desde La Favorita.