La Beyoncé de Torrejón

La casa. Hay personas que tienen las cosas claras, una mente estructurada, y una vida planificada al milímetro. Una de estas personas es Leticia Sabater. No lo dirían, los prejuiciosos, por culpa de su predisposición artística innata y el color de su cabello quizá, por su estilo vital inquieto de bolo en bolo, su tendencia a la reinvención continua o decisiones quirúrgicas quizá algo discutibles (regreso al pasado en zona íntima, vamos a describirlo) pero ya ven, las apariencias engañan. Por ejemplo, Leticia decidió hace años, casi siendo una infante en el jardín de infancia, que vendería la casa cuando tuviera cincuenta años, ni uno más ni uno menos, ni un día antes ni un día después, pero cuando llegó el momento señalado el mercado todavía estaba de bajada. Así que esperó y vende ahora. Más: vende para comprar cinco apartamentos para alquilar, hacerse un lifting de tercio medio y autoproducirse. ¿Que eso ya lo hace? Entiéndase: producir su gira de conciertos, su carrera artística, lo del polvorrón y demás, a lo americano.

El robobo. Le han robado, saqueado, desvalijado. A Kiko Hernández. El robo, en algunos aspectos, recuerda al sufrido por Omar, otra víctima de la proyección pública, aspectos como el modus operandi o los daños en la vivienda, es decir, la entrada forzando, puertas o ventanas, según el caso, con más o menos limpieza también. En otros, al padecido, hace mucho pero siempre en el recuerdo, por Bárbara Rey, por el contenido: fotos, vídeos, audios, de contenido, se presume, comprometido. Hasta qué punto comprometido y hasta qué altura los comprometidos se desconoce. Si son cosas de familia o cosas de famosos, material sensible, porque es el material con el que trabaja el sustraído. Solo un dato, concreto, conocido, con nombre y rostro: en el botín, ahora al alcance del mejor postor, una foto de Kiko con Lydia Lozano. Vigilen el mercado negro.

Un famoso en la mesa. La Navidad igual te pone alegre y amorosa que triste y despegada, vas de Mariah Carey vestida de tarta y lucecitas a Matamoros el Grinc h, sin término medio. Igual ves milagros que dramones. Si hubiera una campaña tipo Siente a un famoso penoso en su mesa, por ejemplo, María Jesús Ruiz, de miss a punto de casarse a homeless repudiada y de recaída en recaída con sus ex, por lo general señores mayores, adinerados y con problemas legales. O a Aramís, sin perrito ni banquero que le ladre, siendo primera autoridad en ocultismo mundial y dama dominatrix. La vida, y más en Navidad, es tan injusta.

Presidenta. Míriam Saavedra viene, ve y vence. Vale. Dice JorgeJa, que de otra cosa no sé, pero de eso entiende que sabe dar espectáculo. Vale. Se enfurruña con su superamigo del alma, el Koala, y luego se reconcilia. Vale. Pierde un novio, el presentador lozano, y gana una archienemiga, la ex del novio presentador. Todo muy de culebrón, también les digo. Vale. El problema ahora lo tienen en Perú. Porque con un curriculum así -Suso, el que quedó segundo, no se cansaba de repetir que ganar un programa de estos se ve que vale más que un máster para lo suyo- Míriam no se para aquí, va a por todas, a por la presidencia. El Koala se conforma con que le pongan su nombre a una calle. Como quedó tercero...

Lotería. A los famosos también les toca la lotería. A algunos incluso les toca pero no. Bueno, cosas así solo le pasan a Carmen Lomana. Por lo visto, le regalaron un décimo, el décimo resultó premiado pero no se enteró y se quedó sin premio. Y lo cuenta así, tan fresca. Tampoco tiene de qué preocuparse. En el momento en el que quiera ganar, cuenta con Sandro Rey, el vidente. Adivinar los números premiados, tanto de la lotería como del euromillón, etc., es una de las especialidades del pitoniso. Cuando comenzó esta última edición de Operación Triunfo en Televisión Española (TVE) dio también su pronóstico del ganador. Lo hizo así: mujer rubia, de ojos claros y piel clarita. No lo clavó, pero casi. Y, si le preguntan eso tan manido -qué paciencia hay que tener, nigromantes- de que por qué no es él mismo millonario y en cambio anda haciendo horas extra de madrugada contesta que a él la lotería le ha tocado ya, haciendo felices a los demás. El maestro Joao también sabe vislumbrar las bolas del bombo, pero un poco menos. Cada uno es experto en lo que es, él lee el futuro en el culo y ahí las cifras se vuelven confusas.