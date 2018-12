"Se forma a los mejores enfermeros de Europa y no se les ofrece trabajo digno; es un sinsentido"

La sanidad gallega trabaja con un claro déficit de enfermeros en sus servicios. Así lo advierte el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña, Amador Villaverde Castiñeiras, quien asegura que en Galicia se necesita contratar a cerca de 7.000 profesionales para llegar, al menos, a la media de la Unión Europea (UE). Con casi cuatro décadas de experiencia laboral a sus espaldas, Villaverde Castiñeiras (Ordes, 1953) avisa de que la saturación de los enfermeros gallegos nunca ha sido "tan acusada" y reclama a la Xunta la convocatoria urgente de puestos de trabajo. "Somos el colectivo sanitario más numeroso y tenemos bastante aguante; si llegásemos a decir 'hasta aquí', se paralizaría la sanidad", subraya este profesional, que representa a los casi 6.500 enfermeros de la provincia coruñesa, el 85%, mujeres. "La nuestra es una profesión muy vocacional, para la que se precisa una sensibilidad especial. Somos los profesionales sanitarios más próximos a los pacientes. Realizamos una labor dura, pero a la vez muy agradecida", reivindica.

- ¿Cuál es el principal problema al que se enfrentan, en estos momentos, los enfermeros gallegos?

-Sin lugar a dudas, la sobrecarga laboral, consecuencia del déficit de profesionales en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En Galicia hay cuatro enfermeros por mil habitantes, cuando la media de España es de 5,3 y la de Europa, 8. Solo estamos por detrás de Extremadura y Andalucía. Somos muy pocos y, además, en nuestra comunidad está el envejecimiento, la cronicidad y la dispersión, que cuadruplica la media. El 16,5% de la población vive en núcleos de menos de diez edificaciones, con lo cual los profesionales tenemos que hacer constantes desplazamientos, con el tiempo que eso requiere.

- ¿Cuántos enfermeros necesita la sanidad gallega para llegar a los niveles europeos y ofrecer un servicio de calidad?

-Para cumplir los ratios europeos, el Sergas tendría que contratar a cerca de 7.000 enfermeros. Solo en la provincia de A Coruña, harían falta unos 800 profesionales más, el equivalente a los profesionales que actualmente están en paro en nuestra provincia, en torno al 11% del total.

- El sindicato Satse inició hace unos meses una recogida de firmas para tratar de conseguir que se debata en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que demandan que se establezca un número máximo de pacientes por cada profesional de enfermería. ¿Apoyan esta iniciativa?

-Totalmente. Ningún enfermero de Atención Primaria debería tener cupos de más de 1.500 pacientes. Y en especializada, los profesionales han de atender a más de seis u ocho pacientes por turno para garantizar una asistencia segura.

- Muchos enfermeros gallegos emigran a Centroeuropa, a los países nórdicos e, incluso, a Portugal. ¿Cuántos hicieron la maleta en el último año?

-Casi medio centenar de profesionales. Y no lo hacen solo por los salarios; buscan, por encima de todo, estabilidad. Aquí hay contratos por horas, en el mejor de los casos de lunes a viernes, para ahorrarse la seguridad social del fin de semana. A los profesionales hay que mimarlos y darles unas condiciones de trabajo dignas. España forma a los mejores enfermeros de Europa, en la Universidad y con un sistema de preparación que están copiando otros países, para que después no puedan encontrar un trabajo digno aquí y sus conocimientos no reviertan en nuestra propia sanidad. Es un despilfarro de recursos y un sinsentido.

- Cada médico trabaja en la especialidad en la que se ha formado, algo que no pasa con el personal de enfermería. De hecho, llevan tiempo denunciando que las listas del Sergas para cubrir bajas o vacaciones no respetan la especialidad del profesional de modo que un enfermero pediátrico puede ser llamado para trabajar en salud mental o al revés.

-Así es. Las listas para selección temporal y para promoción interna están formadas por especialidades, pero no se llama por ese criterio excepto en el caso de las matronas. En la actualidad hay reconocidas siete de enfermería: salud mental, matronas, pediátrica, cuidados médico-quirúrgicos, familiar y comunitaria, trabajo y geriatría. Al igual que ocurre con los médicos, los titulados deben presentarse a su particular MIR (en este caso, se llama EIR) y una vez aprobado y en función de la nota eligen especialidad y destino, donde harán dos años de residencia. Pero muchas veces ven cómo la formación lograda choca con la realidad del sistema sanitario que les impide ponerla en práctica. De nuevo, se invierte un dinero en formación que no se rentabiliza a través de la asistencia sanitaria. Es un fraude para los enfermeros que hacen la especialidad y que después no pueden trabajar conforme a su formación.

- ¿Qué soluciones plantean?

-Es necesario potenciar decididamente las especialidades a nivel estatal, porque es un problema generalizado en toda España. Tenemos que definir qué queremos hacer con las especialidades y adaptar el sistema asistencial. En Atención Primaria, por ejemplo, tendrían que trabajar los especialistas en familiar y comunitaria, pero en el caso de Galicia, debido a nuestra pirámide poblacional, serían también necesarios enfermeros de geriatría.