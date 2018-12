Tres años después de que Estrella del Mar Erias y José Luis Boquete abriesen Meiga Dourada, una administración de lotería situada en el número 110 de la calle Juan Flórez, llegó la "gran alegría". Por primera vez se sintieron protagonistas del sorteo de Navidad al repartir dos premios, el Gordo y un cuarto, del que se enteraron gracias a LA OPINIÓN. "¿De verdad? No me lo puedo creer, qué ilusión", dijo la propietaria sorprendida al saber que había vendido un décimo del 67774, agraciado con 20.000 euros. "Es la primera vez que repartimos un premio así", comentó nerviosa.

Pero la celebración no acabó ahí. Media hora después, el Gordo cayó en el mismo sitio. Esta vez, dos décimos. "Es increíble, qué nervios, hasta me pongo colorada", confesó Estrella del Mar, a quien le llovieron las felicitaciones.

Entre tanta euforia, llegó su hijo. "Viene desde Barcelona y aún no lo había visto", se disculpó para darle un abrazo como los que salen en los anuncios de vuelta a casa por Navidad. El joven se puso la camiseta del primer premio y no dudó en unirse a sus progenitores para la fotografía oficial. "Aún no nos lo creemos", comentaba la dueña de la administración de Lotería, en la que también venden chucherías.

Estrella del Mar Erias supo describir a la perfección lo que sintió al enterarse de que había vendido tres décimos premiados. "Tengo mariposas en el estómago. Esto es como cuando te enamoras, que sientes muchos nervios", dijo entre risas. Los propietarios de Meiga Dourada ya estaban "contentos con el cuarto premio", pero el Gordo fue la guinda. "Ojalá vengan pronto los ganadores y podamos felicitarles", comentaron ilusionados.