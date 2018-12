Pellizcos en la ciudad y el área

Los terceros y quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad dejaron ayer a varios afortunados en la ciudad y el área metropolitana. Un tercer y un quinto premio fueron vendidos en sendas administraciones en la ciudad, mientras que en la comarca se vendió un décimo de un tercer premio en una cafetería en Sigrás, Cambre; diez décimos de un quinto premio en una administración en San Marcos, Abegondo; y de otro número agraciado con un quinto premio se habían despachado tres décimos en un restaurante en Mera, en el concello de Oleiros, y uno en un bar de Abegondo. Los vendedores celebraban haber repartido suerte, aunque ni siquiera supieran a quién habían hecho más afortunados.

A Coruña. As de Oros, la administración de lotería del centro comercial Los Rosales, sumó ayer un nuevo premio del sorteo de Navidad en su historial, el tercero desde que está abierta en la superficie comercial. De nuevo con un número bajo, el 04211, el establecimiento celebró haber vendido el boleto al que le correspondió el tercer premio, dotado con 500.000 euros a la serie. Se despachó por máquina y los empleados no sabían cuántos clientes fueron los agraciados porque no les consta el número en la relación de billetes vendidos.

Es el mayor premio que ha dado la administración en la Lotería de Navidad por categoría, después de que en 2016 la suerte cayese en un quinto premio, el número 00943, y en 2002 un cuarto, el 00091. En 2017 la lotería de El Niño dejó también alegrías en el centro comercial para el 95380, el posterior al segundo premio. Ayer mismo hubo clientes que quisieron comprar un boleto de Navidad cuando el sorteo ya había comenzado y se habían cantado varios premios.

"Ya pensábamos que este año no nos iba a tocar nada porque se estaba acabando el sorteo y de repente nos enteramos de este tercer premio. Siempre nos alegramos mucho, aunque nosotros no tengamos ni un pellizco. Ojalá le haya tocado a alguien que lo necesite y le venga muy bien", expresaba ilusionada María Jalón, que trabaja desde hace 15 años en la administración de Os Rosales, ya con la camiseta puesta con el número premiado y junto a una copa con champán.

Sigrás. El Café Francés, en Aaián, en la parroquia cambresa de Sigrás, vendió también el tercer premio a través del terminal. La propietaria del bar, Susa Pallas, se enteró por LA OPINIÓN de que su establecimiento había repartido el 04211, premiado con 20.000 euros al décimo. "Estoy contenta como si me hubiera tocado a mí", aseguró la propietaria del negocio, que ya había despachado algún premio importante en los pocos años que lleva vendiendo lotería, como un primer premio que despachó en 2016, pero el de ayer, aseguró, fue su debut como repartidora de fortuna en el sorteo de Navidad. La responsable del local, donde vende lotería por terminal, contó divertida que a algunos clientes no les convence la apariencia de los boletos comprados en la máquina.

Abegondo. En la capital de Abegondo, San Marcos, la administración de lotería número 1, Loterías Abegondo, la única del municipio, había vendido diez décimos del número que resultó premiado con el quinto premio, el 07568. El propietario, José Manuel Fariña, se mostraba "muy contento" de haber repartido boletos que fueron premiados con 6.000 euros al décimo. Sobre su experiencia en el reparto de suerte, el lotero recordó que ya había vendido un quinto premio hacía 10 años. Fariña celebró también que, además de los diez décimos del quinto premio, había vendido una serie entera con los dos últimos números del gordo a personal del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM).

Mera. El restaurante Nai Pai de Mera (Oleiros) vendió décimos de otro quinto premio, el 02308, agraciado también con 6.000 euros a cada uno. El responsable del local, Enrique García, calculó ayer que los décimos premiados que se habían vendido en su negocio eran tres. Apuntó que se venden por terminal, lo que dificulta afirmar la cifra con certeza. García se mostró contento y afirmó que en su local ya se había vendido otro premio antes, aunque no de Lotería, que comenzó a vender en los últimos años.

Abegondo. El mismo número dio suerte también en Abegondo. El bar Casa Torreiro había despachado un décimo de este número. "Nos llamaron de la Administración y nos dijeron que aquí habíamos vendido un décimo con el quinto premio", explicó contenta Toñita, madre del responsable del establecimiento. "Estoy muy contenta. Lástima que no fuera más y que no estuviera más repartido, pero estoy contenta", aseguró. El establecimiento abegondés tiene experiencia en repartir suerte. En 2014, Casa Torreiro selló un boleto de la Lotería Primitiva premiado con 1,7 millones de euros y en 2013 habían repartido premios de 50.000 y 100.000 euros, cuenta.

A Coruña. "Estoy muy contenta", manifestó la propietaria de la administración La Buena Estrella, María Juega. El despacho situado en el número 32 de la calle de la Estrella vendió un décimo del quinto premio, el 02308. "Salió por terminal y solo fue uno pero mientras toque, todo bien", resumió. María Juega compró la administración "hace cinco años" y esta es "la primera vez" que reparte un premio en la Lotería de Navidad. "Es una buena noticia", apuntaba mientras seguía repartiendo billetes. Con el cartel en la mano del quinto premio, la emoción fue a más. "Hazme una foto", le decía a un amigo. Un momento que quiere recordar para siempre. "Imagino que alguien me pediría el número o lo sacaría la máquina. A ver si viene por aquí", comentó sobre el ganador.