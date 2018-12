Predestinada a cantar el Gordo

La voz de Aya cantando "miiilll euros" triunfó el año pasado en el Sorteo Extraordinario de Navidad y esta vez el Teatro Real se volvió a poner a sus pies con más fuerza aún tras cantar el Gordo junto a su compañera Carla.

Aya Ben Hamdouch, de 10 años, y Carla García Villanueva, de 11 años, habían soñado con que cantarían el Gordo de 2018 y lo vieron cumplido ante un ferviente público junto a Santo Daniel de León Santa y Yenifer Beltre Figuereo, que extrayeron el número: 03347.

Hubo que esperar hasta pasadas las 12.30 horas para que el primer premio hiciera su aparición en el emblemático escenario, que acoge desde hace siete años a los niños y niñas de San Ildefonso para este tradicional sorteo.

"Vamos a celebrar el premio yendo al Burger King", dijo con inocencia Aya, que destacó que una de sus hermanas también participó en el sorteo pero no pudo sacar los premios grandes. "Lo importante es compartir" es el eslogan de Loterías del Estado para este año y precisamente Aya y Carla recalcaron que quieren que el Gordo vaya a gente que lo

necesita.

"A ver si llega a gente con casas embargadas", señaló Carla. Las declaraciones de estas niñas a la salida del sorteo fueron el colofón a más de cinco horas de emoción y nervios. Todo comenzaba pasadas las 8 de la mañana, cuando Jesús Manuel, vestido cual novia de blanco y que estuvo en la cola casi treinta horas (desde la madrugada del viernes), fue el primero en entrar por la puerta del público del Real. Le siguieron los más variopintos personajes ("superhéroe español", una rana verde de la suerte, un Quijote "quitamanchas", un rey mago, un papa, un payaso, una bola del sorteo o un billete de 500 euros) que llenaron rápidamente las butacas y otros muchos se tuvieron que quedar en la calle.

Acudió también un grupo de mujeres feministas vestidas de morado y que declararon que habían jugado al número 80319, en referencia al 8 de marzo, Día de la Mujer.

La primera anécdota entre los pequeños cantores fueron las lágrimas de emoción y nervios

de Nerea, que cantó un quinto premio enseguida, al que le siguieron otro quinto y después el

segundo premio, el 21015,

dotado con 1,25 millones de euros. Después, Yanisse y Julián

es la pareja de niños que cantaron en apenas quince minutos

tres premios, un cuarto y dos quintos.

Les siguieron la niña Haffsa y el niño Ilyas, que cantaron también un cuarto y dos quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad. Por último, la pareja de niñas formada por Noura y Elisabeth cantaron el tercer gran premio de la Lotería de Navidad de 2018, que se hizo esperar hasta las 13.20, en la novena tabla del sorteo y que está dotado con medio millón de euros: el número 04211.

Los premios estuvieron muy repartidos por toda España, aunque no tanto entre los niños de San Ildefonso (ataviados este año con su habitual uniforme azul y gris y con los detalles de calcetines, pajaritas y diademas en color amarillo), pues dos cuartetos de los niños y niñas se han ido de vacío. Y al igual que en el anuncio de la Lotería de Navidad de este año, en el que su personaje vive "en el día de la marmota", el Teatro Real, con Aya a la cabeza, vivió su particular repetición de ilusión y emoción.