El primer premio deja 1,6 millones de euros en Lugo y vuelve a tocar en Vilalba

El sorteo de Lotería de Navidad ha dejado más de 1,6 millones de euros en premios en la provincia de Lugo, donde se vendieron cuatro décimos del Gordo (03347) que volvió a llevar a la suerte a Vilalba, localidad que un año antes repartió 522 millones del primer premio. En esta ocasión, el Gordo ha estado muy repartido por todo el país —tan solo hay cuatro provincias en las que no se vendió ningún décimo— y Lugo no es una excepción: se dispensó un décimo en la droguería Andy de Monforte de Lemos, el bar O Colorado de Valadouro, el bar Madeira en Lugo y de nuevo, en la administración El alcázar de Vilalba.

La empleada de este establecimiento, Mari Carmen Fernández Paz aseguraba ayer que estaban "muy contentos" de que "por segundo año consecutivo" vaya "una parte del Gordo para Vilalba". En este caso solo fue un décimo consignado por máquina y agraciado con 400.000 euros. "Ojalá hubiesen sido muchos más décimos", señaló Fernández, quien reconocía que el ganador todavía no se había pasado por la administración. "El afortunado no sabemos quien es", señalaba tras conocer la noticia.

Más allá del Gordo, el tercer y cuarto premio y dos de los quintos también repartieron dinero en la provincia de Lugo. Una tienda de Castro de Rei vendió un décimo por máquina del tercer premio (04211) y de uno de los dos cuartos —el 67774— se vendió otro décimo en Guitiriz.Por su parte, de uno de los quintos premios (2308) se distribuyeron cuatro décimos en la administración de la calle Compostela de Portomarín y otro en Meira, donde además la suerte volvió a sonreír con otro quinto premio (29031) del que se vendieron seis décimos en una librería del centro de la localidad.