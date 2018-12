'El Ministerio del Tiempo', a punto de renovar por una cuarta temporada

La serie de El Ministerio del Tiempo de TVE está a punto de renovar para una cuarta temporada, en la que participarán Onza, productora original de la ficción y Globomedia, productora por la que fichó el pasado enero Javier Olivares, creador de la serie.

Fuentes de Onza, poseedora de los derechos de la serie, aseguran que "aún no hay un acuerdo firmado" pero que las negociaciones están "muy avanzadas" y van "por muy buen camino", por lo que previsiblemente se llegará a un acuerdo para dar a la serie una cuarta temporada.

Aunque todavía no se sabe en qué medida participará Globomedia, productora que estaría vinculada a la serie debido al fichaje el pasado mes de enero de Olivares, desde Onza aseguran que será la productora original la que firmará el acuerdo. Por su parte, Televisión Española no quieren adelantar nada y afirman que las negociaciones "no están cerradas".

En caso de renovarse el acuerdo, la serie tendría una nueva temporada en La 1, tras más de un año de espera desde el final de su tercera temporada, que se realizó en colaboración con Netflix, que obtuvo los derechos para la emisión en su plataforma.

El Ministerio del Tiempo se ha convertido en uno de los principales éxitos de la cadena en la opción de visionado a la carta y se ha expandido en formatos como novela, cómic, libros de análisis, realidad virtual y juegos de mesa, además de convertirse en un fenómeno en redes sociales.