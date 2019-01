Anxo, el primer gallego de 2019

"O era el último o el primero del año, no nos esperábamos ninguna; fue todo una sorpresa pero no te imaginas la ilusión que nos hizo que fuese el primero". Muy sonriente y sujetando con ternura a su bebé, la tomiñesa Rosa Carrera, de 36 años, no podía retirar la vista de su pequeño Anxo, su primer hijo y también primer gallego en venir al mundo en este 2019. Fue en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que tras tres años se "estrena" alumbrando al primogénito de la comunidad, cuando pasados 35 minutos de la medianoche, esta vecina de Goián dio a luz al pequeño, que pesó 3.240 gramos y nació por parto natural. Tanto la madre como su hijo se encontraban en perfecto estado. "No fue difícil pero lleva su trabajo, por suerte no hubo complicaciones y la atención ha sido muy buena, me he encontrado muy a gusto", afirmaba la feliz mamá.

Anxo compartirá cumpleaños con otros tantos varones. Y es que fueron los niños los primeros en asomarse al 2019. El segundo bebé del año nació en el hospital de Lugo a la 1.30 de la madrugada y se llama Gabriel, que pesó 2,8 kilogramos. Tan solo hora y media después llegaba al mundo en el CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago) el lalinense Luca, que es el segundo hijo de la pareja formada por Verónica y Maylon. La mamá, que salía de cuentas el día 31 confiaba poder tomar las uvas en casa, pero el pequeño ansiaba poder disfrutar también de estas fiestas, por lo que la pareja tomó rumbo desde Lalín al Clínico, donde fue a las 03.09 horas cuando pudieron tomar en brazos a Luca.

Gael, el primer bebé coruñés de 2019, vino al mundo a las 05.35 horas en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. Nació mediante un parto por cesárea y, al igual que el pequeño Gabriel, pesó 2,8 kilogramos. El centro hospitalario coruñés registró otros dos alumbramientos durante la madrugada de ayer.

La rapidez de estos pequeños por disfrutar de la Navidad y de la que en unos días será su primera noche de Reyes contrasta con la situación en los hospitales provinciales de Pontevedra y O Salnés, donde hubo que esperar hasta bien entrada la mañana para que se produjesen alumbramientos. En la ciudad del Lérez el primero en alumbrar fue Adrián, que vino al mundo a las 12.40 horas del mediodía y pesó 4,115 kilos. Ya por la tarde, Lucas colmó de felicidad a sus papás Natalia y Jorge. El pequeño nació a las 16.32 horas y pesó 3 kilos y 400 gramos.

Por su parte, en Ourense no pudieron celebrar, al cierre de esta edición, ningún alumbramiento el primer día del año.

Todo lo contrario de lo sucedido en Vigo, donde Anxo no dudó en buscar el calor de su madre, tía y abuela lo más rápido posible. "No contábamos con que naciese hoy pero no podemos estar más encantados con él", reiteraba su madre, quien definía las primeras horas de su primogénito como "estupendas". "Por ahora solo ha dormido y comido, así que estupendo", sonreía.

La familia tenía claro el nombre del pequeño, "un nombre corto y gallego", si bien seguro que el nombre de su abuela, María dos Anxos algo hará tenido que ver. "Con este niño cerramos una generación", comentaba feliz esta mujer, quien suma un nuevo nieto -y ya van 8- a su familia. "Fue muy deseado y no podemos estar más felices", se reafirmaba.

Pensaban pasar el fin de año cenando en familia pero tuvieron que trasladar la fiesta a Vigo. "Ya al mediodía empecé con los dolores y ya nos vinimos para aquí", admitía su madre, quien por el momento ha preferido no aventurarse a responder si más pronto o más tarde le dará un hermanito a Anxo. "No lo descartaría pero tampoco podría responder nada. De momento tengo a Anxo que es muy bueno y tranquilito", reconocía Rosa.

Carolina, la primera en España

Si bien Anxo fue de los más madrugadores, son varios los pequeños que, tan solo por minutos, lo superan en edad. Es el caso de Carolina, la primera bebé en nacer en España en 2019, que vino al mundo en Aragón justo cuando arrancaban las doce campanadas. Lucas, Lola, Alejandra, Iker, Emma y Liam son otros de los pequeños que nacieron durante la primera media hora del recién estrenado año en Málaga, Valencia, Murcia, San Sebastián, Terrasa y Extremadura.