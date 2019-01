Libros y música por la salud mental

Más allá de la consulta del terapeuta o el psiquiatra, los pacientes con enfermedades mentales cuentan con otro tipo de apoyos que a través de la música o la literatura ofrecen dos proyectos diferentes y novedosos. Uno de ellos es la biblioterapia, una iniciativa presentada por la Consellería de Sanidade como apoyo al tratamiento de los trastornos mentales a través de lecturas recomendadas por los profesionales y también los pacientes. Al igual que el disco Disorders, impulsado por Carlos Morales, la propuesta de la Xunta cuenta con el apoyo de Feafes, la Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental (Feafes).

"En las diferentes delegaciones de Feafes pasamos una especie de cuestionario para recopilar títulos de libros que hubiesen ayudado en un momento difícil a los pacientes y recomendaciones por parte de los profesionales", indicó la psicóloga clínica Belén Uzal, técnico de salud mental de la federación gallega. Las lecturas que aparecen en la guía se clasifican según el tipo de trastorno o problema para el que pueden servir de apoyo y también en función de la edad de los destinatarios.

A la hora de hacer la selección de los 142 libros que conforman Biblioterapia los profesionales hicieron una puesta en común y de ahí salió el listado final que pueden prescribir a sus pacientes. "Coincidimos en muchos así que sería complicado escoger solo uno pero es cierto que según la temática todos teníamos uno que nos servía de libro de cabecera", admitió la experta. Entre ellos, Con la mejor intención, centrado en las problemáticas de los adolescentes, o "El arte de amargarse la vida", que aborda la depresión.

No solo se trata de libros de autoayuda o psicoeducación ya que en la lista también hay novelas y libros de no ficción que constituyen una fuente de experiencias personales, emociones y conocimientos sobre la vida y en los que los pacientes pueden verse reflejados y encontrar un refuerzo positivo. Además de las recomendaciones de los expertos, el proyecto incluye un listado elaborado por los pacientes. "Son lecturas que les sirvieron en un mal momento y por eso las aconsejan", explica Uzal.

Estas lecturas saludables no se limitan a problemas como la depresión, el autismo o la ansiedad sino que también aportan estímulos ante momentos de dolor, para sentirse diferente, tomar decisiones, desarrollar resiliencia o hacer frente a la tristeza, entre otros.

Unas y otras lecturas, aclara la experta, no reemplazan a un tratamiento sino que permiten que el paciente "tenga una nueva perspectiva, una estrategia, pero con criterio. Es algo que hay que usar con cautela porque no todo a todo el mundo le sirve lo mismo", recalca.

'Disorders'

Por otra parte, la música también es una herramienta que permite dar visibilidad a estas dolencias a través del disco Disorders, que recopila canciones que cuentan en primera persona cómo se vive con una enfermedad mental.

"Lo que más me llamó la atención fue que yo no le dije a ninguno de los que participaron qué era lo que tenían que escribir, fue cien por cien libre, pero todas las letras contienen la palabra 'lucha'", subrayó Carlos Morales, impulsor de Disorders. Profesionalmente vinculado a la programación web, Morales inició hace cuatro años una propuesta musical bajo el título Fear of Missing Out que abordaba las enfermedades mentales pero también "el cerebro", con otros temas como la amnesia, por ejemplo. Su fuente para componer y "entender mejor la enfermedad" eran los foros de pacientes y grupos de apoyo en Facebook pero pronto dejó de tratar de ponerse en la piel de los pacientes y propuso que fuesen ellos quienes contasen en primera persona sus vidas con depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar, entre otras dolencias. Así nació Disorders, un trabajo de metal progresivo/ambiental que cuenta además con la colaboración de artistas como Antón F. Piru de las bandas Stoned at Pompeii o Moon Cresta. También Aitor Malamute (Quaoar), Xela Riveira (Sweet Death) o Víctor Castro.

"Es mucho más que un disco, es un proyecto colaborativo inspirado por la salud mental", remarca. Cada una de las canciones está inspirada en un trastorno mental con enfermos que escribieron sus vivencias desde Reino Unido, India, Namibia o Estados Unidos. También un paciente en España, autor del único tema en español "por casualidad" de un álbum que iba a ser totalmente en inglés. Esa recopilación de las letras fue toda una experiencia en sí misma. "Una de las chicas que escribió una canción, de la India, me dijo que su familia la trataba como a una apestada por tener un trastorno mental", explicó Morales, que confía en que su propuesta sirva para visibilizar y, sobre todo, normalizar, el tema casi "tabú" de las enfermedades mentales. "Espero que sirva mejor para comprender la lucha que tienen que afrontar esas personas, sobre todo socialmente porque la enfermedad en sus casos es casi lo de menos, lo más importante es que reciban apoyo", remarca. Recientemente se ha puesto además una campaña de micromecenazgo para dar visibilidad al proyecto y recaudar fondos para el movimiento asociativo de salud mental en Galicia.