Protesta contra la libertad de los miembros de ´La Manada´

Cientos de personas de toda Galicia se concentraron ayer en Vigo para mostrar su repulsa ante la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad a los cinco miembros de La Manada a pesar de la condena a un mínimo de nueve años de prisión por abuso sexual. Yo sí te creo, Si es machista, no es justicia, No es no o Jueces machistas fuera del juzgado fueron algunos de los mensajes que se pudieron escuchar contra de esta decisión judicial y contra la violencia machista.