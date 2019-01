La ola de gripe, a la vuelta de la esquina

La ola de gripe está a la vuelta de la esquina en A Coruña. En el Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac) ya se ha empezado a notar un incremento de pacientes aquejados por esa enfermedad, y prevén que el inicio de la epidemia sea inminente, pudiendo alcanzar su punto álgido en un par de semanas, "tres a lo sumo", señalan, con cierta cautela.

En el conjunto de los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) los ingresos han aumentado también y suman ya 68 desde que el virus comenzó a circular, según recoge el último informe de vigilancia de la gripe en la comunidad -publicado el viernes-, donde se indica, además, que una docena de pacientes precisaron atención en las unidades de cuidados intensivos (UCI). De los 68 hospitalizados, 31 fueron ya dados de alta y la inmensa mayoría, 64, forman parte de colectivos en quienes estaba recomendada la vacunación. Aún así, 45 no se habían vacunado.

El último informe epidemiológico del Sergas todavía no recoge ningún fallecimiento por gripe, y por ahora el virus que más circula es el A(H1N1), el de la pandemia de la gripe A, al contrario que el pasado invierno, cuando el mayoritario fue el B. Afecta de forma especial a las personas mayores, de modo que "si realmente se cumple, tendremos pacientes que sufran complicaciones seguro", avanza la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del complejo hospitalario coruñés, María José Pereira, quien confirma que a nivel estatal hay ya tres comunidades autónomas en fase epidémica, Cantabria, País Vasco y Baleares, mientras que el resto se mantienen en una situación similar o incluso mejor que la gallega.

Tomando como referencia el comportamiento del virus en el hemisferio sur del planeta, las noticias son tranquilizadoras aunque, hablando de gripe, nunca definitivas. En Australia, el país con la red centinela más fiable, la epidemia ha sido bastante benigna. La doctora Pereira incide, sin embargo, en que la gripe es una enfermedad "impredecible", de ahí que cualquier previsión deba ser realizada "con prudencia".

Por todo ello, la indicación de la comunidad médica es clara y los llamamientos a ponerse la vacuna se dirigen, de forma muy especial, a los ciudadanos de mayor edad. "Es cierto que ha respondido más gente, en torno al 56% de la población de esa franja de edad, pero estamos lejos de llegar a una cobertura del 75%, que sería lo ideal", recalca la jefa de Medicina Preventiva del Chuac, quien destaca como "un dato muy positivo" el hecho de que la cobertura vacunal se haya duplicado entre las embarazadas con respecto a la campaña de 2017. Un notable incremento que la doctora Pereira considera que puede deberse a una mayor concienciación de la importancia de esta enfermedad en el embarazo por parte de las mujeres y de los profesionales sanitarios que las atienden.

En este sentido, cabe destacar el hecho de que Galicia es una de las cuatro comunidades autónomas -junto con Canarias, Asturias y Castilla y León- que administra a las gestantes y a los niños menores de 15 años la vacuna contra la gripe que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que protege frente a cuatro cepas en lugar de tres.

Que las estimaciones apunten a que la ola de gripe empezará en la comunidad gallega dentro de un par de semanas no significa que no haya margen para vacunarse. "Todavía estamos a tiempo de protegernos", insiste la responsable de Medicina Preventiva del Chuac, María José Pereira, quien explica que, aunque el virus de la gripe este año llegó tarde, puede mantener su circulación en el ambiente más tiempo y prolongar su actividad hasta los meses de abril y mayo. "La vacuna tarda unas tres semanas en alcanzar su máxima efectividad, así que aún hay margen para protegerse", reitera la especialista coruñesa, y enfatiza: "Vacunarse no solo es lo más efectivo contra la gripe; es también lo que más muertes evita".

La gripe es un cuadro clínico que, salvo complicaciones, "no requiere un tratamiento especial", de ahí que María José Pereira llame a la población a "hacer un uso racional" de los recursos. La jefa de Medicina Preventiva del complejo hospitalario coruñés hace especial hincapié en que los servicios de Atención Primaria "están preparados para hacer frente a este tipo de situaciones", por lo que apela a evitar "un uso inadecuado de las urgencias hospitalarias", para evitar situaciones de colapso. Recuerda, además, el "riesgo" que supone automedicarse, y remarca que los antibióticos "no sirven para curar la gripe", ya que la enfermedad está causada por virus, no por bacterias. "Se pueden tomar antitérmicos contra la fiebre o analgésicos para mitigar el dolor, aunque siempre bajo prescripción médica", subraya.

La doctora Pereira insiste, de nuevo, en la recomendación de vacunarse cada año, sobre todo los grupos de riesgo (mayores de 60 años, enfermos crónicos respiratorios o cardíacos, pacientes con diabetes, con enfermedad hepática crónica avanzada o con obesidad mórbida y embarazadas, entre otros). La jefa de Medicina Preventiva del Chuac aconseja, también, ciertas medidas de prevención para evitar la propagación de los virus que causan la enfermedad, como lavarse las manos con frecuencia -y enseñar a los niños a hacerlo con agua y jabón, como mínimo, durante 20 segundos-; limpiar con frecuencia las superficies donde puede depositarse el virus (muebles, tiradores de puertas, etc...); taparse la boca y la nariz al toser o ventilar los espacios cerrados. Insta, además, a los enfermos a beber abundantes líquidos y evitar el consumo de alcohol y tabaco.