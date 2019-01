Cientos de coruñesas salen a la calle para exigir "ni un paso atrás" en materia de igualdad

Cientos de coruñesas, unas 2.000 según la Policía Local, salieron ayer a la calle para defender los derechos de las mujeres y reclamar que no se dé "ni un paso atrás" en materia de igualdad. La iniciativa, secundada por colectivos feministas de A Coruña, se repitió en ciudades de toda España "en solidaridad" con las mujeres andaluzas ante "la amenaza de Vox" que acaba de pactar una serie de medidas con el PP en Andalucía y que abogaba por eliminar la ley de violencia de género autonómica.

Con cánticos como "Nin un paso atrás no feminismo", "Educación contra el machismo", "No estamos todas, faltan las asesinadas" o "Nos queremos vivas", los coruñeses concentrados -en su mayoría mujeres de todas las edades, pero también hombres- demandaron que las instituciones garanticen la igualdad y exigieron que no se retroceda "ni se negocie" con los derechos de las mujeres.

Durante la lectura de los manifiestos, las convocantes mostraron su "solidaridad" con las mujeres andaluzas y denunciaron "que se les use como moneda de cambio" y se niegue por parte de formaciones como Vox "la existencia de la violencia de género". En este sentido, recordaron que el pasado año hubo "98 fallecidas" por este tipo de violencia y que la actual ley "es insuficiente" y tiene mucho "por mejorar". Por ello, los colectivos feministas califican de "vergüenza" el pacto del PP y Vox en Andalucía y claman para que no se "ni un paso atrás en los derechos que con tanto esfuerzo han logrado las mujeres".

"Nos queremos vivas, sin miedo a movernos libremente por nuestros pueblos y ciudades, de día, de noche, haciendo deporte, en nuestros trabajos (...)", señalaron las feministas coruñesas durante la lectura del manifiesto en el que arremetieron contra la aparición de otras "manadas" tras la agresión de Pamplona y alertaron del auge de un discurso "clasista, machista y fascista" que ha llegado a Andalucía -en alusión a los votos cosechados por Vox- pero que "en los próximos meses puede verse en otras zonas". Pese a que los cánticos feministas fueron mayoría también hubo hueco para consignas contra la política de inmigración de Vox bajo el lema Ningún ser humano es ilegal.

Santiago, Ferrol, Ourense, Vigo y muchas otras localidades gallegas secundaron esta protesta en apoyo de las mujeres andaluzas que tuvo réplica en todo el país. Miles de personas salieron a la calle con el objetivo de defender los derechos de las mujeres en Madrid, Barcelona, Zamoram, Valencia, Bilbao o Gijón. Andalucía encabezó estas protestas con una movilización a mediodía frente al Parlamento andaluz con motivo del debate de investidura, una concentración que según sus convocantes, no ha sido un escrache al PP, sino el "primer día" de muchas movilizaciones. Además ya por la tarde hubo concentraciones en todas las provincias de Andalucía.

Otra de las más multidudinarias fue la marcha de Madrid, donde acudió la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, entre otros políticos para exigir que se deje de "mercadear" con los derechos de las mujeres.

A nivel internacional el movimiento feminista celebró también ayer concentraciones en diferentes ciudades como Buenos Aires, Berlín, Bristol, Toulouse y París.