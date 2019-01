La epidemia de gripe arranca en Galicia con dos muertes y 84 ingresos en una semana

La onda epidémica de la gripe ha llegado con varias semanas de retraso con respecto a años pasados, cuando solía presentarse a mediados de diciembre, pero ha llegado, y ya suma dos muertes que se produjeron durante la última semana analizada por el Sergas, hasta el día 16 de enero. En un caso, el fallecimiento fue consecuencia directa de la gripe, aseguran desde la Xunta, y en otro, por complicaciones derivadas de la enfermedad, y ninguno de los dos afectados estaba vacunado. La Consellería de Sanidade considera, como volvió a enfatizar ayer, que la vacunación es "la medida principal para evitar la enfermedad" y que quienes lo deseen todavía llegan a tiempo, dado que se ha prorrogado hasta el próximo viernes la campaña de inmunización.

Los dos fallecidos registrados durante los últimos días -no aparecían en el boletín anterior, emitido hace una semana- no son la única muestra de una mayor incidencia de la enfermedad. El propio Sergas lo señala en su informe de vigilancia al indicar claramente que los casos que vistos en Atención Primaria "registran un ascenso que indica el comienzo de la onda epidémica de esta temporada", y la tendencia para los días que vienen es "creciente". Además, los pacientes que necesitan ingresar por la enfermedad o debido a sus complicaciones se han multiplicado y ya suman 152. Aunque en 69 casos ya recibieron el alta, solo en la última semana habrían precisado quedarse en el hospital 84 personas, un 23% más que las 68 acumuladas hasta el día 8 desde el inicio de la temporada. No obstante, hace un año, casi en estas mismas fechas, las hospitalizaciones rozaban el millar y los efectos de la enfermedad habían segado la vida a 38 personas.

Donde sí coincide el informe con el de años pasados es en que un porcentaje elevado de los pacientes que precisan supervisión hospitalaria no sigue las indicaciones de la Administración respecto a la vacuna. Según el Sergas, de los 152 ingresos de los que hay constancia hasta ahora, 136 tenían indicada la inyección antigripal, pero 86 -es decir, dos de cada tres- no la habían recibido. La vacuna puede estar recomendada por tener factores de riesgo o por edad. Según el informe, los más afectados estos días serían los mayores de 64 años, aunque también de 20 a 64 años. El virus dominante, a partir de las muestras analizadas, sería el AH1N1, el de la pandemia de 2009.

El personal de urgencias ya está notando "problemas" por "un notable incremento de la presión asistencial por la incidencia de la gripe en la población". Así lo asegura el sindicato de enfermería Satse, que denunciaba ayer en un comunicado que no se ha producido un aumento "conveniente" en las plantillas para abordar la situación. Asegura que es necesario elevar el número de profesionales y medios para atender en Urgencias a los pacientes con gripe, porque en los hospitales gallegos se están viviendo, dicen, "situaciones" como "pacientes en camillas y sillas ruedas por los pasillos en lugar de ser ingresados, esperas de resultados superiores a 48 horas, espacios sin cortinas ni biombos..." Las Urgencias hospitalarias, aseguran, "están dando muestras de no poder soportar la afluencia de pacientes", y eso sin que Galicia esté todavía "en el pico fuerte de la gripe".

Desde la Xunta aseguraban ayer que el Sergas tiene activos los planes de contingencia de la gripe en todas las áreas para hacer frente al incremento de la demanda asistencial. El Sergas subraya que "mantiene las plantillas de urgencias al 100%, además de la posibilidad de reforzar, si es necesario, con personas facultativo, de enfermería y de celadores tanto en urgencias como en los servicios de hospitalización y 061". Los planes de contingencia permiten, explican desde Sanidade, fortalecer actuaciones de valoración preventiva desde Atención Primaria de los pacientes "de mayor complejidad y mayor riesgo" -pluripatológicos y frágiles-. También se le ofrece información a los profesionales de PAC y del 061 "para mejorar las derivaciones a urgencias hospitalarias", se incide en la "mejora" de la disponibilidad de dispositivos ambulatorios o tratamiento de personas a través del hospital de día y con consultas de diagnóstico rápido en medicina interna". El dispositivo incluiría, añaden, el "refuerzo" de diferentes turnos de profesionales en diferentes servicios "según la demanda".

Por otro lado, el PSdeG pedía ayer crear nuevas plazas sanitarias en una proposición no de ley que incluye, afirman, "aportaciones de los colectivos sanitarios" y que busca un "gran acuerdo" para acabar con la "dura" situación de la Atención Primaria en Galicia.