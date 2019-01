"Si algo aplaudo es el compromiso de la mujer con el avance de la sociedad"

Roberto Mariño, Medalla de oro de las Bellas Artes, adoptó hace tanto tiempo el apellido de su Verín natal que hoy todo el mundo le relaciona con él. Estudió Bellas Artes en París en los años 60; una impronta que se percibe en su concepto de belleza, serena e intemporal. Regresó a España para fundar su propia firma, sello de moda gallega. Hoy propone su colección de primavera verano en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (16.30 horas, Sala Bertha Benz) con el concepto See now buy now -moda que el consumidor va a usar en ese momento-. Trae los colores del amanecer del Nilo y también del sol poniente en un Egipto que lo inspiró para su propuesta, Marhaba. Un look explorer que se materializa en pantalones cargo y chaquetas saharianas de linos exquisitos.

-No sé si debo decir hola o ¡marhaba!

-Lo que más te guste: dices lo mismo.

-Usted volvió el año pasado a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, principal escaparate de la moda en España tras dos años de ausencia. En esta edición hay tres firmas gallegas.

-Yo soy un enamorado de mi trabajo y tengo claro que moriré con las botas puestas; es mi pasión del día a día. En los momentos muy buenos quizás toca sacar más partido, y en los momentos más difíciles, demostrar que como profesional, hay que estar ahí. Por lo tanto, yo seguiré fiel a mi capacidad de disfrutar, de ser feliz en un oficio del que tengo la suerte de haber estado disfrutando muchos años. Y que espero que todavía me lo permita muchos años más. Mi pensamiento es la búsqueda de la excelencia.

-"Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas", dice citando a Henry Miller. ¿Por qué y cómo se inspira en Egipto para esta colección?

-Me encanta sacar recursos de los viajes. El verano es el momento en el que quizás todos tenemos vacaciones y buscamos estímulos. Me parece que esa ha sido la clave para sacarle partido al encuentro con el lugar. No es solo lo que te encuentras en el viaje, si no como lo ves. Dentro de los modismos del lenguaje del sur de Galicia se dice mirar y no ver. Pues en este caso tienen razón: a ver cómo lo miras para que lo veas bien. Descubrí que un país tan maravilloso como Egipto tiene todavía joyas que son capaces de emocionarnos...

-Acaban de descubrir una tumba a los pies de las pirámides de Saqara, que conserva frescos de vivos colores.

-Esos frescos nos han ayudado, al usarlos como referente para los estampados. Estaban intactos. Resulta que hace 4.400 años eran capaces de hacer cosas que nos sorprenden hoy en día. ¡Qué mejor motivo que rendirnos a esa maravillosa obra que sigue siendo hoy un atractivo indiscutible! Es una muy buena manera de mirar lo que el pasado nos aporta. Sus amaneceres y atardeceres han dado también el color de los tejidos, naturales en el 95% de todo lo que ofrecemos, aunque también aparezcan pieles de cordero.

-¿Es Verino aficionado a la egiptología?

-He usado incluso símbolos para identificar la R y la V y bordarlos también con cristales y piedras muy llamativas, pero sencillas. Y en ello se intenta reflejar la marca de manera simbólica. Los pueblos que nos han precedido son motivo de respeto y admiración. Y quiero transmitírselo a los consumidores a través de las propuestas que ofrezco. No son solo para vestirlos, si no para que sueñen, para que disfruten con algo que representa más que estar más guapos: es estar ilusionados y convencidos de que todo lo podemos mirar con mejores ojos.

-¿A quién pone en la cúspide de su pirámide, o quién sería su faraón o faraona?

-La figura que más me ha motivado siempre es femenina: Cleopatra. Las mujeres siempre han estado al lado de los grandes hombres y muchas veces, los han superado.

-Si lo que sale a la pasarela no se ve en la sociedad, algo está fallando en la moda. ¿Comparte esta afirmación?

-No solo estoy de acuerdo, sino que predico con el ejemplo. Pretendo no disfrazar a nadie, intentar que nuestro trabajo sea útil. Lo demás puede ser muy especial y muy efectivo, pero solo para verlo en una percha o en una galería de arte. A mí me parece que hay que hacer lo posible para que el mercado que lo asume, lo pueda disfrutar. Ésa es la clave.

- Roberto Verino está entre las firmas seleccionadas en la exposición fotográfica que continúa abierta en la capital madrileña, Las costuras femeninas de la moda de España, 1930- 2018 . ¿Cómo ve la evolución de la mujer en España ?

-He estado continuamente dejando claro que los cambios más importantes en nuestra sociedad los ha protagonizado la mujer. Sin duda, desde la época de la transición os habéis convertido en protagonistas de lo que significa no solo la igualdad, que apuesto por ella, si no la defensa de los valores que han contribuido a una mejora de la sociedad. Si algo tengo que aplaudir, es vuestro nivel de compromiso con la sociedad. He tenido la fortuna de trabajar con un 95% de mujeres, así que no defiendo la igualdad, sino la mayoría que representan las mujeres.