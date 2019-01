La discípula gallega de Marie Kondo

Hacer de los secretos del orden y cómo mantenerlo una profesión. Esto es lo que ha logrado la japonesa Marie Kondo -cuyos consejos imitan seguidores de todo el mundo y que ya está considerada entre las cien personas más influyentes por la revista 'Time'-, pero también la gallega Vanesa Travieso que para convertirse en organizadora profesional no dudó en formarse con la nipona. Travieso fue una de las primeras españolas que asistió a un curso de Kondo y aunque reconoce que no hay "un método universal" defiende la tesis de la japonesa de ordenar por categorías y no por espacios y aprender a tirar cosas

Amante del orden desde pequeña, hace tres años decidió dar un giro de 180 grados a su vida laboral y convertirse en organizadora profesional. Para ello no dudó en formarse con una de las gurús del orden, Marie Kondo, una japonesa que arrasa en todo el mundo con su libro La magia del orden y con un programa en Netflix en la da consejos sobre cómo tener el hogar los más organizado posible. La gallega Vanesa Travieso fue una de las primeras españolas en formarse con Kondo y reconoce que fue precisamente el libro de la nipona quien le animó a dar definitivamente el paso para dedicarse a lo que más le gusta: ayudar y asesorar a la hora de organizar ya sea espacios, mudanzas o simplemente una maleta. "El boom que vive ahora mismo el mundo del orden se debe a que es algo muy necesario. Tener todo organizado nos permite tener más tiempo, estar más tranquilos y además nos obliga a tomar decisiones, a deshacernos de aquello que no nos hace felices. Un cambio externo es el primer paso para uno interno", sostiene Travieso.

Tras trabajar 16 años en un empleo que le obligaba a viajar continuamente decidió poner el freno al pensar en ser madre y apostó por lo que realmente siempre le había gustado. "Recuerdo que toda la vida ordenaba la casa porque mi madre era muy limpia pero muy desordenada", señala Travieso, quien reconoce que fue tras leer el libro de Marie Kondo que le regaló su marido cuando supo hacia donde encaminar sus pasos. "Dije 'realmente existe esto', 'se puede vivir de esto", indica esta gallega, que destaca que aunque en España los organizadores profesionales aún son minoría, este trabajo hace años que está consolidado en países como Estados Unidos.

A la hora de formarse y especializarse, Travieso no lo dudó y llamó a las puertas de la escuela de Marie Kondo. Junto a 80 personas de diferentes países del mundo acudió a un curso que la japonesa impartió en Chicago en 2016. "Fui la primera española en formarme con ella. El curso era teórico, nos explicó su método paso a paso, pero también tenía parte práctica. Al finalizar cada tema teníamos que hacer un caso práctico como organizadores", explica esta gallega, quien indica que también les dio consejos sobre cómo actuar con los clientes. "Recomendaciones como por ejemplo no llegar nunca antes de la hora programada ya que los clientes suelen ordenar al máximo antes de que uno llegue", indica.

Pero las enseñanzas de Marie Kondo fueron más allá de qué hacer con los objetos personales. "Nos hizo entender la importancia de tomar decisiones. El orden tiene mucho que ver con el estado personal de cada uno. Todos tenemos o hemos trabajos, amigos o parejas tóxicas que nos cuesta dejar. En mi caso, por ejemplo, cuando volví de Chicago me alejé de una amistad tóxica", reconoce Travieso.

Tras aprender el método Konmari y ampliar su formación con otros cursos online -"todos extranjeros porque aquí no había nada", sostiene- abrió una cuesta de Instagram, un blog en la que da consejos sobre organización y comenzó su labor como organizadora profesional. ¿Qué hacen estos expertos? Asesoran y ayudan a los clientes -bien en su propio domicilio o a través de Skype- sobre cómo reordenar una vivienda para aprovechar mejor el espacio o poder guardar todo aquello que parece imposible y está siempre en medio o sobre cómo organizar una mudanza para estrenar hogar de forma ordenada y con únicamente los objetos que son necesarios.

Para esta especialista uno de los principales problemas es la acumulación de objetos. "Acumulamos cosas por miedo, cosas que no se usan y tenemos que aprender a deshacernos de ellas. No se trata de deshacernos de todo, pero sí de quedarnos con lo necesario. Si tenemos un sofá viejo en el trastero desde hace 10 años y no lo usamos, habrá que donarlo y lo mismo con ropa o zapatos de boda que no ponemos y ya perdieron su valor. Si están bien se donan, si no se tiran", indica Travieso, quien pese a ser discípula de Marie Kondo, reconoce que su método solo es "uno más". "No sirve para todo el mundo porque cuando vas a una vivienda hay que tener en cuenta muchos factores: cómo viven, cómo y dónde acumulan las cosas, qué necesidades tienen -no es lo mismo si tienen niños o mascota que si no-, cuantas cosas tienen y qué armarios hay para guardar", indica. "No somos psicólogos, pero como el orden tiene que ver con el estado personal siempre se hace un recorrido por la vida de la familia pasa reconocer si hay problemas o algún tipo de factor de estrés, por ejemplo", sostiene Travieso, quien reconoce que ordenar "va muy bien" porque "tienes que tomar decisiones, es algo que haces tú solo y que cuando finalizas te sientes muy a gusto con el resultado".

Además de ayudar a organizar y a que ese orden se mantenga en el tiempo, Travieso imparte talleres con claves para espacios concretos como armarios o la cocina y junto con otras expertas como Mar Ferre y el equipo de Estirando el tiempo ha abierto Organiza y Emprende, la primera escuela española para formar a organizadores profesionales.