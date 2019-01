Galicia registra casi 300 ingresos por gripe en lo que va de temporada

La gripe avanza en Galicia. Desde el comienzo de la temporada y hasta el pasado miércoles hubo 290 personas que precisaron ser hospitalizadas en la comunidad gallega a causa de las complicaciones de este virus, 138 de ellos en la última semana, según el nuevo informe Vixilancia da gripe en Galicia que publica la Consellería de Sanidade. Un documento que revela además que siete personas han fallecido a causa de esta patología, cinco más en solo siete días.

El informe de Sanidade revela que desde que arrancó la temporada y hasta las 13.30 horas de este miércoles 23 de enero se declararon 290 ingresos, 138 más que hace una semana cuando había 152 registrados. El documento concreta que de los 290 ingresos desde el inicio de la temporada, 143 ya recibieron el alta. Además, 25 requirieron asistencia en UCI y de los 253 que tenía indicada la vacuna, 147 -es decir casi seis de cada diez- no la habían recibido.

Según los registros de gripe en Atención Primaria se constata un "ascenso respecto de la semana anterior". Añade el Sergas en el informe que en esta semana, las cuatro provincias superan con el número de consultas semanales por gripe su umbral propio. En cuanto a las llamadas al 061 por gripe e infecciones respiratorias, en el documento se refleja "un ascenso respecto de la semana anterior".

El pico de la gripe, en febrero

En este sentido, el director xeral de Saúde Pública, Andrés Paz-Ares, recordó ayer que Galicia se encuentra en la segunda semana de la ola gripal y manifestó que los registros reflejan que se va "hacia el pico", que estima que pueda llegar en la primera semana de febrero.

Por ello, recordó a la población la importancia de adoptar medidas higiénicas. "La principal es la vacuna", afirmó, para matizar que aún se puede acudir a los centros de salud a vacunarse hasta que se retiren las dosis sobrantes, aunque la campaña concluyó oficialmente ayer. Con todo, incidió en la importancia de lavar las manos "con frecuencia", tapar nariz y boca al toser y estornudar; así como "enseñar a los hijos a lavar las manos con frecuencia".

"La gripe tenemos que pasarla en casa", añadió, para puntualizar que se manifiesta con signos como "agotamiento, dolor muscular intenso y fiebre alta varios días". "No se parece en nada al resfriado", precisó, para advertir que "no se debe confundir". "La gripe no es una enfermedad banal", insistió el director xeral, para avisar de que "puede ser una enfermedad importante" que puede llevar a la muerte. "Tenemos que prevenir antes que curar", concluyó para volver a animar a vacunarse en ésta y futuras campañas.

Según añadió, este año las cepas del virus que circulan -H1N1 y H3N2- corresponde a las que protege la vacuna. Por grupos de edad, el Servizo Galego de Saúde explica en el informe de esta semana que los más afectados "siguen siendo los mayores de 64 años y el grupo de 45-64 años".

En esta última semana se analizaron un total de 487 muestras para virus respiratorio (VRS), de las que hubo 88 positivas; y 747 para los virus de la gripe, de las que 145 resultaron positivas para el virus de la gripe. Para el Servizo Galego de Saúde, los datos aportados por la vigilancia microbiológica, y teniendo en cuenta los niveles provinciales de la intensidad de la actividad gripal, "se traducen en una difusión geográfica general" y tendencia "creciente", según indican en el último boletín sobre la evolución del virus en la comunidad.