El colorido ´oasis´ de Jorge Vázquez

La moda gallega acaparó el protagonismo en la quinta y última jornada del programa general de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. El betanceiro Jorge Vázquez y la viguesa Isabel Núñez presentaron en la pasarela madrileña sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2019/2020, inspiradas en riqueza étnica del Marruecos de los años 70 y en el impresionismo, las pinceladas rotas y las acuarelas de Monet, respectivamente. Como broche de oro, se entregaron los premios L'Oréal al mejor diseñador, la mejor modelo y el look de belleza más destacado, que fueron a parar a Teresa Helbig, Ana Artos y al propio Jorge Vázquez.

Uno de los desfiles más esperados de la antigua Cibeles era, precisamente, el del betanceiro, de los pocos modistos que puede presumir de haberse llevado, hasta en tres ocasiones, el premio L'Oréal a la mejor colección en la pasarela madrileña. La última, el pasado mes de julio, con Angels, una deslumbrante propuesta de aire setentero en la que recreó, de manera brillante, la estética de Los Ángeles de Charlie. Ayer no defraudó. El exotismo de Tánger y las fiestas de Sidi Hosni -la residencia de verano de la millonaria Barbara Hutton-, articulan Welcome to Sidi Hosni, la aplaudida colección que el diseñador betanceiro subió a primera hora de la tarde al parqué de Ifema. Prendas elegantes y refinadas para una mujer sumamente sofisticada, tanto de día como de noche.

Que Jorge Vázquez conoce perfectamente a sus clientas no es un secreto. Vive por y para ellas. Y esa entrega es su éxito, como volvió a demostrar en esta ocasión, con una colección que "se detiene en Oriente Próximo y bebe de las expresiones artísticas del Imperio Otomano, donde la riqueza del Mediterráneo y de Oriente convergen", tal y como avanzó hace unos días a LA OPINIÓN. Los colores del Jardín Majorelle de Marrakech, el misterio de Las mil y una noches, la exuberancia de la tradición persa, el sol abrasador y el savoir vivre de la "pobre niña rica" Barbara Hutton se manifiestan como un oasis de color en las negras y frías noches del desierto en la colección que presentó ayer en la capital.

Jardines orientales y tigres

Trajes pantalón rematados con plumas y pasamanería, vestidos drapeados con mangas abullonadas y volantes, abrigos capa con plisados y chaquetas sastre son las propuestas de Jorge Vázquez para el día, mientras que la noche se llena de lentejuelas, tul y bordados en delicados vestidos.

Desde el negro y el rosa flúor, pasando por el azul marino, turquesa y berenjena, mostaza y verde menta, la paleta de colores de la colección del diseñador betanceiro para la temporada otoño-invierno 2019/2020 refleja el exotismo de los jardines orientales, igual que los estampados, con varias versiones de animal print, dibujos de alfombras y kilims e incluso tigres de Bengala.

Pieles de zorro, cordero, pelo de camello y napa con tachuelas visten los diseños más invernales de Jorge Vázquez. En cuanto a los accesorios, las botas fruncidas y adornadas con brillantes piedras o de cow boy conviven en el zapatero del creador betanceiro con sofisticadas sandalias de tacón con adornos de plumas. Tampoco faltaron en Welcome to Sidi Hosni los mocasines masculinos con flecos y los salones planos de piel de potro, para las mujeres que buscan la comodidad.