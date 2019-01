A Coruña registró unas 2.200 denuncias por violencia machista durante el pasado año

Unas 2.200 denuncias por violencia de género fueron registradas en A Coruña en 2018, una cifra que se eleva a 5.400 en toda Galicia, según el dato provisional que aportó ayer la subdelegación del Gobierno. Además, entre enero y septiembre del pasado año, en A Coruña se dictaron al menos 570 órdenes de protección, más de 1.400 en la comunidad gallega.

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, exigió ayer "erradicar el machismo repulsivo" de la trata, la violencia sexual y la violencia de género entre jóvenes. López-Rioboo se pronunció así en la presentación de tres campañas impulsadas por Vicepresidencia del Gobierno. "Ponemos en marcha tres iniciativas para luchar contra tres males que es necesario erradicar ya. Son tres cuestiones a las que debemos hacer frente desde dos ámbitos: la educación y el rechazo social", explicó la subdelegada. Las tres campañas arrancaron ayer con una pegada simultánea de carteles en las cuatro subdelegaciones del Gobierno gallegas y en el resto de organismos dependientes. Además, el material se enviará a los 313 ayuntamientos de la comunidad.

"Queremos hacer un llamamiento contra la violencia sexual, la trata y la violencia de género entre los más jóvenes. Son tres horrores a los que hay que poner fin ya. Tenemos que acabar con ese machismo repulsivo que todavía lamentamos demasiadas veces con sucesos lamentables o con actitudes repugnantes en el día a día", enfatizó López-Rioboo.

Las iniciativas están enmarcadas enmarcan en los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Todas tienen, además de su cartel principal, un vídeo corto donde desgrana los padecimientos de las víctimas de estos tres males. Uno de los objetivos del Pacto es el desarrollo de iniciativas que tengan como público objetivo a los jóvenes y el rechazo al maltratador. Por eso, estos materiales estarán a disposición de los centros educativos y asociaciones que quieran utilizarlos como material pedagógico y de sensibilización y prevención.

"La primera de las campañas planta cara a la trata. Sus principales objetivos son dos. El primero es desincentivar la demanda de prostitución. El segundo pretende que la ciudadanía tome conciencia de las condiciones infrahumanas a las que están sometidas mujeres y niñas", detalló la subdelegada del Gobierno en Galicia.

El lema es No trates con la explotación sexual y busca que la sociedad actúe, que denuncie para ayudar a liberar a las mujeres y que no justifique un delito que atenta contra los derechos humanos. "No puede ser que lo que para alguien es placer, para quien lo sufre sea una pesadilla, una forma de esclavitud. La iniciativa exige que nadie más sea cómplice de una forma de maltrato y opresión totalmente inadmisible", subrayó López-Rioboo.

La segunda campaña se enfrenta a la violencia sexual. "Su meta es lograr el rechazo de toda la sociedad a los comportamientos que atentan contra la libertad sexual de las mujeres. Bajo el lema Contra la violencia sexual somos una, la iniciativa quiere involucrar a toda la sociedad para que se posicione en contra de cualquier tipo de agresión o abuso", añadió.

Acoso en el ámbito de la pareja

La subdelegada mostró su preocupación por las conclusiones del estudio Percepción Social de la violencia sexual realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que alerta de que el rechazo de la sociedad es menor cuando el acoso se da en el ámbito de la pareja, pues la sociedad minimiza el acoso cuando hay vínculos entre las personas.

La última campaña está centrada en acabar con la violencia de género entre los jóvenes. "Su objetivo es aclarar que algunos actos que ven normales en algunas relaciones entre jóvenes y formas de violencia sobre la mujer. Quiere concienciar a la juventud de qué comportamientos son inasumibles para ponerles fin", declaró López-Rioboo sobre una iniciativa que nace con el nombre El amor no es control.