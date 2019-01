Miles de enfermeros sin título de especialista, a la espera de poder convalidar su experiencia

Al igual que los médicos, los enfermeros también pueden estar especializados en un área concreta. En 2005 se fijó por ley siete especialidades para esta profesión de modo que los nuevos licenciados deben realizar su particular MIR (y hacer dos años de residencia en un destino) y quienes no contaban con esta formación porque no existía cuando estudiaron enfermería, podrían convalidar los años de experiencia con el certificado de especialista a través de un examen, según anunció entonces el Ministerio. Catorce años después todavía hay dos especialidades a la espera de las pruebas. Los afectados acaban de crear la Plataforma Enfermeros Especialistas Sin Título Oficial con el objetivo de presionar a las administraciones para que convoque cuanto antes estos exámenes. Ya cuenta con más de 15.000 miembros en todo el país, de los que 800 trabajan en la comunidad gallega.

"En estos años se han desarrollado todas las especialidades excepto enfermería familiar y comunitaria (en la que trabaja el 65% de profesionales) y la médico-quirúrgica. En la primera se llegaron a fijar los requisitos que tenías que tener para obtener el certificado y a anunciar un examen que nunca llegó, en la segunda ni siquiera eso", señala Ana Torres, enfermera del área sanitaria coruñesa y miembro de esta plataforma, quien reconoce como en hasta dos ocasiones compró los libros para estudiar de cara a unas pruebas que nunca llegaron a realizarse.

Desde la plataforma alertan de la discriminación y pérdida de derechos que sufren los enfermeros sin título de especialidad. "En el caso de no tener plaza, hay algunas comunidades en donde se da prioridad a quien tiene la especialidad y al resto se les envía a destinos que no quiere ir nadie", indica Torres, quien explica que el riesgo para quienes sí tienen plaza fija, como es su caso, "es no poder seguir trasladándote hacia el destino que quieres y que te obliguen a permanecer en la plaza que ya tienes". Torres reconoce que, de momento, esto no ocurre en Galicia "pero sí en otras comunidades como Murcia o Navarra" y por ello muestra su solidaridad con los compañeros de otras zonas del país.

Además, desde la plataforma critican que mientras miles de enfermeros con años de experiencia y sin título -ellos dicen unos 200.000 en toda España y el Colegio de Enfermería de A Coruña asegura que para los exámenes de enfermería comunitaria hay anotados unos 45.000 profesionales en el conjunto estatal- están a la espera de que se ponga fecha para el examen con el que poder demostrar su conocimiento en una especialidad pese a no haber recibido formación específica en su momento, las comunidades comienzan a convocar ofertas públicas de empleo (OPE) en donde se sacan plazas para especialistas y son quienes tienen el título "los que tienen más puntos en el baremo", sostiene la enfermera Ana Torres.

"En Galicia la situación no es muy sangrante porque, por ejemplo, en la próxima OPE solo se han convocado diez plazas de enfermería familiar", sostiene Torres, quien alerta sin embargo de que es una situación injusta para miles de profesionales. "Y no solo las que en su momento cumplíamos los requisitos que se fijaban de experiencia que eran unos cuatro años en Atención Primaria sino quienes hace 14 años se quedaron fuera por un mes y que han seguido trabajando y ahora ven cómo no pueden acceder al examen pese a que ya han superado el tiempo trabajado que se pedía", sostiene.

El principal objetivo de la plataforma es visibilizar la situación en la que se encuentran miles de profesionales y solicitar a la administración que desarrollen las especialidades de enfermería que faltan. Desde la Xunta sostienen que las competencias para convocar este examen las tiene el Ministerio y desde el Colegio de Enfermería de A Coruña esperan que "se convoque sin pasar mucho tiempo".