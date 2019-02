El sueldo de los médicos de familia gallegos sufrió el mayor recorte de España desde 2009

Un médico de familia en Galicia que además cubre guardias gana unos 3.500 euros netos al mes de media. Esta cifra varía mucho en función de la antigüedad. Un interino eventual o un facultativo que hace sustituciones cobra unos 3.374 siempre y cuando trabaje en exclusiva para el Sergas, de lo contrario su nómina baja a 2.778 euros. Por el contrario, los más veteranos (de más de 55 años) ingresan mensualmente unos 4.144 euros. Así lo refleja un estudio del Consejo General de Colegios Médicos de España, que además pone cifras a las reducciones salariales sufridas por este colectivo debido a los recortes a los que obligó la crisis económica desde 2009. En Galicia la nómina de los médicos de cabecera, incluyendo guardias, es de media 350 euros más baja que la de hace diez años. Los facultativos gallegos son los que sufrieron, junto a Andalucía, un mayor tijeretazo a su nómina en la última década.

El estallido de la crisis económica obligó a las administraciones públicas a apretarse el cinturón y recortar gastos. El sueldo de los empleados públicos, incluido el personal del Sergas, se redujo un 5 por ciento en 2010. Después en 2012 se les suprimió la paga extra de Navidad y en 2013 la Xunta eliminó el complemento específico de las nóminas de su plantilla. Aunque los trabajadores públicos ya recuperaron en 2016 estas dos pagas, su salario permaneció congelado muchos años. Y el estudio de los colegios médicos no solo tiene en cuenta las rebajas salariales sino también la pérdida de poder adquisitivo por el incremento de la inflación.

En 2019 el personal del Sergas podrá empezar a cobrar la carrera profesional y eso mejorará sus retribuciones, además de beneficiarse del incremento general del 2,5% en las retribuciones de los empleados públicos. Habrá que ver si estas mejoras compensan la pérdida acumulada de hasta 16.100 euros en las nóminas de los médicos de familia gallegos desde 2009.

Este descenso en sus retribuciones coincidió además con las limitaciones en la tasa de reposición para cubrir vacantes que incrementaron el empleo precario en el Sergas. Con menos personal, los facultativos de familia tuvieron que asumir más carga de trabajo, de ahí que finalmente se hayan plantado ante el Sergas y estén negociando mejoras en la Atención Primaria.

Según el estudio del Consejo General de Colegios Médicos de España, los médicos de familia gallegos sufrieron un recorte medio anual en sus nóminas del 6,2%, incluyendo el pago de guardias. La rebaja oscila entre los 4.038 euros anuales de los interinos y sustitutos con dedicación exclusiva a los 4.377 euros de los veteranos con plaza y más de 55 años. En el primer caso, el recorte salarial fue el mayor de España, empatado con Andalucía.

Entre los facultativos de Primaria con plaza y de más de 40 años la rebaja que sufrieron fue la segunda mayor de todo el territorio, solo por detrás de la comunidad andaluza.

Existen enormes diferencias en las retribuciones de los médicos por comunidades autónomas. La brecha es de hasta 2.335 euros. Los médicos de familia de Ceuta y Melilla son los mejor pagados (hasta 6.224 euros mensuales en el caso de los más veteranos), mientras que a la cola está Andalucía.

En Galicia el pago del complemento por dedicación exclusiva hace la diferencia. Si un médico decide compaginar su actividad en el Sergas con la privada debe renunciar a este plus. Los interinos y sustitutos gallegos que están empezando a trabajar después del MIR y no tienen exclusividad son los peor pagados de España (2.778 euros al mes netos). Sin embargo, son pocos los que renuncian a este complemento para trabajar en la privada. La mayor parte trabajan solo en la pública. E incluyendo este plus se convierten en los cuartos mejor pagados de todo el territorio (3.374 euros mensuales descontando ya impuestos).

El grupo de facultativos de más de 40 años con plaza fija tiene unas retribuciones de 3.734 euros y los de más de 55 años cobran 4.144 euros. Ocupan el séptimo puesto como los mejor pagados.

Los colegios médicos creen que las retribuciones "en general son bajas, las diferencias entre los servicios de salud son muy importantes y los grandes recortes continúan".

Recuerdan que un médico tarda entre 11 y 12 años en prepararse y no comienza su vida profesional hasta los 29 ó 30 años. Y comparan las retribuciones anuales en España con las de otros países europeos. Si en Galicia, por ejemplo, un médico con una larga trayectoria puede ganar 53.493 euros anuales, en Reino Unido los salarios oscilan entre los 90.000 y los 144.000 euros al año. En Portugal, entre los 40.000 y los 60.000 euros y en Francia hasta 115.000 euros anuales.

Incluso lo comparan con otras profesiones, a las que, según dicen, no se les exige "un esfuerzo tan importante de formación" como los abogados. Basándose en un estudio de Signium Internacional España, un letrado junior cobra entre 35.843 y 50.525 euros al año cuando un médico que empieza su carrera gana 44.219 euros en la comunidad gallega. Y un abogado senior tiene una nómina de 86.208 euros, frente a los 53.493 de un facultativo veterano.