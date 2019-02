La Xunta lanza 3.000 plazas en el concurso de traslados para profesores

Los docentes contarán este año con más de 3.000 plazas en el concurso de traslados. La Consellería de Educación anunció ayer que ofrecerá "el mayor número de vacantes al concurso de traslados de la historia de Galicia (3.002)". Esta oferta de plazas contribuirá a dotar de "mayor estabilidad a los docentes" de la comunidad, evitando en muchos casos desplazamientos y cambios de centros escolares cada año.

La decisión se tomó ayer previa negociación en la Comisión Técnica para a Determinación das Vacantes do Concurso de Traslados, constituida por acuerdo de la Mesa Sectorial do Ensino Non Universitario. La propuesta inicial de vacantes, tal y como destacó la Consellería, "se ve incrementada en más de 900 plazas tras la reunión de la comisión", en la que participan la propia Consellería, la CIG, CCOO, ANPE y UGT. La mayor parte de vacantes es de profesores de ESO (1.177), por delante de maestros (1.017).