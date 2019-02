A Coruña también tiene sus 'Campeones'

Una decena de personas con discapacidad intelectual protagonizan la película 'Campeones', en la que se intenta quitar etiquetas y romper estereotipos sobre el colectivo sin renunciar al humor. La ganadora del Goya es un ejemplo de cine inclusivo, pero no el único. Sólo en A Coruña entidades como Aspronaga, Down Coruña o Aspace hace años que trabajan en cortos, documentales o programas de radio, donde las personas con discapacidad no sólo son los protagonistas sino que colaboran en los guiones o elaboran los textos para la emisora. Desde estas entidades alaban la "visibilidad" del colectivo que ha dado la película de Fesser, pero esperan que no se quede únicamente en algo temporal y sirva para abrir puertas y allanar el camino a estas personas

La película Campeones, que acaba de ganar el Goya a mejor largometraje del año, ha supuesto un espaldarazo para visibilizar a las personas con diversidad funcional. Más de 3,3 millones de espectadores pudieron ver en la gran pantalla cómo es el día a día de un equipo de baloncesto formado por jugadores con discapacidad intelectual. Pero Javier Fesser no es el único que apuesta por un audiovisual inclusivo. Entidades como Down Coruña o la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga) hace años que realizan cortometrajes, películas o documentales, donde este colectivo no solo está presente frente a la cámara -al formar parte del elenco de actores- sino que colaboran desde el minuto uno tanto a la hora de aportar ideas al filme como de elaborar los guiones. Y otras como Aspace Coruña fueron pioneras en España al crear uno de los primeros programas de radio semanales, elaborado y locutado por personas con discapacidad.

La cinta de Fesser -que fue elegida por la Academia para representar a España en los Oscar aunque finalmente no salió nominada- no ha dejado indiferente a nadie en las asociaciones de ayuda a personas con discapacidad, ni a profesionales ni a usuarios. "Se la pusimos en el taller de cine y salieron encantados, les parecía increíble el poder verse reflejados, que se visibilizase", señala Jacinto Creo, responsable de los talleres de cine y fotografía de Aspace Coruña. Lo mismo ocurrió en Aspronaga. "Muchos se veían identificados y recordaban cuando ellos también viajaban en furgonetas desde el centro para jugar partidos", indican en esta entidad y confirman algunos de los usuarios que ahora preparan una sitcom. "Me encantó", señalan Manuel Penido y Miguel Fernández, quienes inmediatamente recuerdan algunas de las escenas más divertidas del filme.

Precisamente el humor con el que se aborda el día a día de este colectivo es otro de los aspectos que más destacan quienes trabajan con ellos. "Está muy bien reflejado todo, ese humor que les caracteriza, su ternura", indica la profesora de teatro en Down Coruña, Adelaida Pittaluga, quien resalta: "Muestra muy bien cómo muchas veces los que nos complicamos la vida somos nosotros y no ellos". "Juega con el humor y en una época en la que se tiene la piel muy sensible con este tema, es bueno demostrar que puede mezclarse humor y discapacidad", añade desde la misma entidad Borja Dorado, responsable de los cortometrajes de la asociación coruñesa.

Pese a que es unánime la opinión de que este filme permite "visibilizar" y poner el foco en un colectivo que para una parte de la sociedad "todavía es desconocido o está olvidado", no todo son alabanzas. "Desde el punto de vista cinematográfico y teniendo en cuenta que me gusta Fesser, creo que no es su película más brillante", señala Iago González, director de varios proyectos audiovisuales con usuarios de Aspronaga. "La parte en que salen ellos me encantó, pero personalmente creo que es un error que ellos no sean la trama principal sino una subtrama", añade su compañera de la asociación Proxecto Máscaras, Isabel Iglesias.

Pese a la gran acogida y proyección que ha tenido la película Campeones, desde las asociaciones coruñesas se muestran cautas sobre qué repercusión a largo plazo puede tener esto sobre las personas con discapacidad intelectual aunque eso sí, hay quien es más optimista que otros.

"Es un paso muy grande, puede abrir un camino porque hay gente que todavía hoy no conoce esta realidad", indica María Rivas, la educadora social que gestiona la radio de Aspace Coruña. "A los usuarios de Aspace les gustó mucho, fliparon con la película. Espero que permita abrir un camino para este colectivo que ya no es desconocido pero sí que está algo olvidado", añade su compañero Jacinto Creo, que imparte fotografía y cine en Aspace.

"Una película no lo hace todo, es el trabajo del día a día lo que hace que estas personas se integren. Administraciones, empresas y concellos deberían impulsar que en cualquier trabajo haya personas con discapacidad", señala Borja Dorado. "Creo que esta película les va a dar mucha visibilidad a las personas con discapacidad intelectual pero es cierto que todavía queda mucho por hacer", indica Pittaluga, quien cree que la película "refleja muy bien esta realidad" y que hay que concienciar a la población de que estas personas tienen "capacidad para trabajar, ganar su propio sueldo...". "Esperemos que sirva para algo porque también en su día se le dio el premio Goya a Pablo Pineda y ahí quedo la cosa", añade Iago González, quien eso sí junto a su compañera de Proxecto Máscaras Isabel Iglesias ven con buenos ojos todo tipo de iniciativas que sirvan para normalizar y visibilizar a las personas con discapacidad.

Campeones conquistó al público y a los expertos -la Academia del Cine no sólo le dio el premio a mejor película sino que uno de los intérpretes, Jesús Vidal, se llevó el galardón a mejor actor revelación- pero sobre todo a las personas con discapacidad intelectual y quienes trabajan codo a codo con ellos cada día. Prueba de ello es que las entidades coruñesas no perdieron detalle de los Goya de este año. Desde Down Coruña se animaba y deseaba suerte al equipo de Fesser desde las redes sociales y en la Radio de los Gatos de Aspace, por supuesto, la gala fue uno de los temas de su programa semanal.