Médicos de Primaria denuncian "sobrecarga crónica" en los centros de salud de A Coruña

Médicos de Atención Primaria del área sanitaria de A Coruña entregaron ayer al Servizo Galego de Saúde (Sergas) las casi 300 firmas recogidas en 35 centros de salud en demanda de más presupuesto y el incremento de plazas de facultativos. Esta recogida de firmas -de centros de salud de A Coruña y otros ayuntamientos limítrofes, además de Carballo, Zas o Vimianzo- forma parte de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Coordinadora Galega de Atención Primaria para reclamar mejoras.

El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública y uno de los médicos que participó en la entrega de firmas, Ramón Veras, denunció la "sobrecarga crónica" en estos centros. Sobre el escrito dirigido al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, Veras explicó que demandan, entre otras cuestiones, "recuperar la estructura de gestión de la Atención Primaria que, con la creación de las gerencias de gestión integrada, desapareció". A este cambio atribuyó parte de "los problemas organizativos" en estos centros. Además, reivindicó que el presupuesto actual del que dispone la Atención Primaria, que, según dijo, llega al 12%, se sitúe en un 15% para irlo aumentando, de forma progresiva, hasta un 25%.

"Con estos años de recortes, estamos en una caída continua", dijo Veras, en alusión a una "sobrecarga" que conlleva "listas de espera, que se acumulan". El portavoz de SOS Sanidade Pública cuestionó, además, el contrato estable para personal eventual anunciado por Sanidade, pidió su retirada y reclamó que se negocie uno nuevo, "que realmente sea atractivo" para los profesionales.

En su escrito, los médicos de Atención Primaria del área sanitaria coruñesa piden que modificar la Lei Galega de Saúde para que en la estructura de gestión del área haya una dirección de Atención Primaria del mismo nivel que la atención hospitalaria. También piden "poner fin a la política de precariedad laboral", mientras muestran su apoyo a las reivindicaciones de los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Facultativos sin especialidades

Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en que la contratación de médicos sin especialización MIR por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se realizó "puntualmente" para sustituciones y "durante épocas en las que no había ningún especialista", entre los años 2002 y 2003, por lo que apuesta por "no persistir" en esta solución. Así respondió Feijóo al ser preguntado -en su comparecencia posterior al Consello de la Xunta- sobre los contratos a facultativos sin especialidad denunciados por el sindicato CESM y reconocidos posteriormente por la gerencia del área sanitaria de Santiago.

"Me parece una práctica que no podemos persistir en ella por muchas dificultades que haya", subrayó Feijóo, quien añadió que el déficit de médicos "está ocurriendo en muchas comunidades". El mandatario gallego aseguró, en este sentido, que una autonomía "dijo claramente" que contrataría "sin límite" profesionales sin MIR en caso de ser necesario. "El problema de los médicos no es de Pedrafita para dentro, es un problema de la totalidad de las comunidades de toda España", reiteró Feijóo.