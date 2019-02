De 'First Dates' al calabozo

La Guardia Civil de Oliva (Valencia detuvo a una pareja, un varón de 30 años y una mujer de 31, como autores de un delito de acoso u hostigamiento cometido a través de internet, tras la inserción fraudulenta de un anuncio en una web de contactos y citas, donde se hacían pasar por la víctima del delito. Las investigaciones comenzaron cuando la víctima denunció que personas desconocidas habían subido a una conocida web de citas un anuncio donde se exponía su nombre y su número de teléfono y, como consecuencia de ello, esta había recibido numerosas solicitudes a través de WhatsApp, con el objetivo de mantener contactos sexuales con ella, y en algún caso, con el envío de imágenes con un alto contenido sexual, como la de un miembro viril en erección.

Debido a que la víctima es una persona conocida en su localidad, los investigadores analizaron en primera instancia el entorno de ésta, del cual no obtuvieron posibles participes, iniciándose una investigación de carácter tecnológico, basada en el seguimiento del anuncio fraudulento.

Los agentes especializados en las nuevas tecnologías pudieron centrar desde el primer momento al varón detenido, no obstante, no existía un hilo conductor que explicara los motivos que había podido llevar a cabo al detenido para la inserción de este anuncio. Fruto de ello, se realizaron diversas averiguaciones, pudiéndose obtener que este varón había estado casado, y que además, tanto él, como su expareja habían acudido al conocido programa de Cuatro First Dates.

De este programa, First Dates, los investigadores obtuvieron numerosa información, la cual pudo reconducir las pesquisas que inicialmente se habían obtenido, y requerir a la autoridad judicial otro tipo de información que fuera más concluyente.

Dicha información, en primera instancia, condujo a los agentes a la mujer del detenido, quien fue acusada del delito investigado, no obstante, los agentes tenían ciertas sospechas de que ella no guardaba relación directa con el delito, y que el verdadero autor era su marido.

La mujer identificó las fotografías sexuales enviadas a la víctima, así como otros objetos del domicilio.

Como consecuencia de ello, los agentes procedieron a la puesta en libertad de la detenida e inmediatamente a la detención del marido en el domicilio conyugal situado en la localidad de Gandía, como presunto autor de un delito de acoso u hostigamiento cometido a través de internet.

Resultó ser que el marido se sentía atraído por las mujeres de mayor edad que él y, debido a ello, siempre que podía, intentaba quedar con alguna. Un día, aprovechando que su mujer le había dejado un antiguo teléfono que esta ya no utilizaba, y donde todavía estaban guardados diversos números de teléfono de su antiguo trabajo, observó los perfiles de WhatsApp, llamándole le atención el perfil de la denunciante, y por ello, dado que no sabía como "llegar hasta ella" le creó un perfil sexual falso, logrando de esta forma mantener un primer contacto con ella.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Gandía.