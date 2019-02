El ´Titanic´ gallego pone proa al cine

La ganadora de un Goya Nerea Barros, Victoria Teijeiro y Ana Oca encarnarán a María Fernández Oujo, Josefa Parada y Cipriana Oujo Maneiro, las tres vecinas de la isla de Sálvora que, desafiando al fuerte temporal, se dirigieron en sus dornas hacia el barco correo Santa Isabel, que esa noche del 2 de enero de 1921 se hundía por la proa tras embestir contra los bajos de Meixides. A escasos 200 metros de la costa, el vapor, que cubría la ruta entre Bilbao y Cádiz recogiendo emigrantes rumbo a América, vivía su última travesía. En tierra aguardaba Cipriana Crujeiras para dar abrigo y comida a los supervivientes. Al menos una veintena de personas pudieron vivir para contar la que fue la mayor tragedia marítima civil de Galicia del siglo XX. Murieron 213 de las 269 personas que viajaban a bordo.

Los homenajes a las heroínas del popularmente conocido como Titanic gallego no tardaron en sucederse en distintas localidades, donde cientos de personas salieron a la calle para recibirlas y vitorearlas. Incluso recibieron la Cruz de Tercera Clase con Distintivo Negro y Blanco del Consejo de Estado por su heroica empresa. Sin embargo, el olvido se cernió casi a la misma velocidad sobre las protagonistas. ¿Por qué? Esta incógnita es la que le sirve a Paula Cons de punto de partida para construir la trama de la que será su primera película de ficción como directora tras los documentales La batalla desconocida, sobre el negocio del wolframio en Galicia durante la II Guerra Mundial, ganador de un premio Mestre Mateo el pasado año; y O caso Diana Quer. 500 días, con el que podría ganar el segundo Mestre Mateo el 2 de marzo. Sin embargo, tampoco es su primera incursión en la ficción, ya que trabajó como coguionista y productora ejecutiva en Lobos sucios.

El Santa Isabel -título provisional de la cinta- comenzará a rodarse el próximo 4 de marzo en Muros (A Coruña), para desplazarse después a la isla de Sálvora -"un plató privilegiado", apunta Cons- y a San Vicente do Mar, en O Grove. Los interiores se rodarán en Santiago.

"Galicia tiene un paisaje apabullante, y como están demostrando las películas nórdicas, este también puede ser protagonista de un thriller de acción y no solo la ciudad, y en cuanto a paisajes pretendemos que la película también sea apabullante", explica Paula Cons (Santiago, 1976).

Porque El Santa Isabel no es un drama, sino un thriller rural "con señoras con pañuelos", matiza la propia Cons, inspirado en la tragedia del barco correo. "El naufragio ocurre justo al principio de la película, pero no pretendemos recrearlo, porque sobre naufragios se han hecho muchas películas con las que no podríamos competir, y porque a mí lo que me interesa es todo lo que ocurre después, todo lo que levanta ese acontecimiento en los días sucesivos. Lo que me importa son las protagonistas y ese microcosmos, que es Sálvora", explica Cons, que asegura que se trata de una película "muy trepidante".

Fue una amiga, tras ir a ver una exposición sobre el hundimiento del vapor, quien la puso sobre la pista. A partir de ahí, Cons comenzó a indagar sobre la tragedia. "Hay muchos libros y muy buenos sobre el tema, pero se centran en los hechos, y a mí lo que me interesaba era esa historia no escrita. Mataría por poder hablar con alguna de ellas y preguntarles por qué se lanzaron al mar en medio de una tormenta y de noche, cómo se sintieron después, cómo sobrevivieron a ese trauma... Esto me fascina y después, esos homenajes tan grotescos y luego, de repente, comienzan a ser acusadas de robar a los muertos y caen en el olvido. ¿Por qué? A mí me encantan las historias que están ocultas", dice.

Serán seis semanas de intenso rodaje que Cons espera con entusiasmo. "Tengo mucha suerte porque cuento con el mejor equipo imaginable, me siento muy arropada", comenta. Además del trío femenino protagonista, el largometraje contará, entre otros, con los actores Aitor Luna, en el papel de farero, y Darío Grandinetti, que hará de periodista argentino, así como con Luis Marías como coguionista y Aitor Mantxola ( El fotógrafo de Mauthausen) como director de fotografía.

El largometraje seguirá la estela abierta por Fariña y se rodará en castellano con locuciones en gallego, para lo que Cons contará con Rosa Moledo, la lingüista de la exitosa serie de televisión. "Los personajes gallegos hablarán en castellano, pero con toda la fonética gallega. De otra forma, sería doblada y se perdería todo esto", puntualiza.

El Santa Isabel está producido por la gallega Agallas Films, en coproducción con la argentina Aleph Media y la vasca Historias del Tío Luis. "Creo que hay que abrirse y no intentar hacer las cosas tú solo", comenta la directora y guionista gallega.