Los médicos rechazan el plan del Sergas para Atención Primaria y ofrecen volver a dialogar

Los médicos rechazan la propuesta de reforma de Atención Primaria puesta encima de la mesa por la Consellería de Sanidade porque es "un plan difuso y confuso" que "no da respuesta" a la "crisis" de este nivel asistencial. Están "dispuestos a seguir dialogando", pero exigen "una interlocución capaz de ofrecer respuestas claras y de aplicación rápida".

El Consello Galego de Colegios Médicos y las sociedades científicas Agamfec, Semergen Galicia, SEMG y AGAPap, las tres primeras de medicina de familia y la última de pediatría de Atención Primaria, hicieron ayer público un comunicado en el que "rechazan" el borrador de reforma de Atención Primaria, con el que Sanidade intenta aplacar las protestas y dimisiones de los últimos meses en los centros de salud, por la falta de recursos humanos y materiales para desarrollar su trabajo con unos estándares mínimos de calidad. No son los únicos. Las enfermeras también se han posicionado en contra de este plan.

Sanidade presentó el proyecto el pasado miércoles, y desde entonces los médicos han evaluado el documento de medio centenar de folios, antes de pronunciarse de forma colectiva, aunque alguna asociación y facultativos a título personal ya habían anticipado su decepción. Esta decepción se ha generalizado: "No es este borrador de un supuesto nuevo modelo lo que llevamos tiempo demandando, por lo que manifestamos nuestro rechazo al mismo".

¿Por qué critican un documento con 175 medidas, de las cuales 75 se compromete Sanidade a aplicar en seis meses? Porque, en su opinión, solo es "una declaración de intenciones, carente de concreción en gran parte de sus apartados, que incluye sólo parcialmente algunas de las propuestas realizadas por los diferentes colectivos sin dar respuesta a los problemas reales más importantes de Atención Primaria".

Los médicos exigen "decisiones claras de carácter organizativo y presupuestario": más tiempo para atender a los pacientes, mayor capacidad de gestión en Atención Primaria, recursos humanos adecuados a las necesidades poblacionales, medidas contundentes de aprovechamiento de los recursos actuales, recursos técnicos accesibles y un presupuesto mínimo. Todas estas demandas las explicitaban en el comunicado conjunto que ayer hicieron público.

¿No incluye el borrador del Sergas ningún medida para elevar plantillas, renovar e incrementar equipos técnicos o dotar de gestión autónoma a Atención Primaria? Sí, pero no concreta números y en algunos casos los avances o son insuficientes o no van en la dirección que los médicos pretenden o son lo suficientemente vagos como para que los facultativos no terminen de fiarse.

Los médicos de la comunidad gallega, igual que el resto de profesionales de Atención Primaria, tiene hasta finales de semana para presentar alegaciones para mejorar la propuesta de Sanidade.

Los facultativos también cuestionan el método de trabajo. No eran necesarios los grupos de trabajo creados pues ellos en 2015 ya plantearon una batería de medidas para reformar el servicio en Atención Primaria.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, anunció el domingo que esta semana se concretará la cuantía para el plan.