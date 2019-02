Las universidades aconsejan a los 'erasmus' evitar Reino Unido por el bloqueo del 'Brexit'

Con los estudiantes que están en la actualidad de Erasmus en el Reino Unido no va a pasar nada, podrán culminar su estancia. El problema se presenta para los que optan por Inglaterra como destino para el próximo curso, el 2019/2020. En estos momentos no hay acuerdo para el Brexit y las instituciones académicas gallegas indican que, en consecuencia, las ayudas para el alumnado que se decida a irse de Erasmus a Reino Unido "no están garantizadas". Las universidades gallegas piden a los estudiantes que eligen destino para el próximo curso que traten de evitar Reino Unido por la incertidumbre causada por el Brexit y les ofrecen otras alternativas.

Las ayudas para los estudiantes con estancia Erasmus para el próximo curso peligran si no hay acuerdo antes de abril. En las negociaciones previas se había establecido un periodo transitorio y las becas tendrían una prórroga hasta 2021. Pero claro, todo esto necesita un acuerdo real como garantía.

Cada una de las universidades gallegas trata de solucionar el tema para que sus estudiantes no encuentren problemas el próximo curso. "En la Universidade da Coruña (UDC) estamos a la espera de directrices del Ministerio. Tenemos la convocatoria abierta todavía", expresan desde la institución académica coruñesa. Añaden desde la UDC que están dispuestos a afrontar económicamente este coste. "Tenemos fondos propios para facilitar la movilidad internacional de nuestro alumnado en países de fuera de la influencia erasmus", explican fuentes de la universidad coruñesa.

En la Universidade de Vigo todavía no está abierta la convocatoria de movilidad Erasmus para el próximo curso pero la Vicerrectoría de Responsabilidad Social, Internacionalización y Cooperación está manteniendo encuentros con los centros para que los estudiantes "ya no tengan la opción de elegir Reino Unido cuando abra la convocatoria", según indican. "Esto se debe, por una parte, a que no se les puede asegurar que cuenten con una ayuda económica y, por otra, a que tampoco podrían contar con un reconocimiento oficial de la estadía dentro del programa Erasmus", argumentan las mismas fuentes.

"En estos momentos no hay ayudas y no sabemos si va a arreglarse", cuentan desde la Universidade de Santiago. En esta institución académica la convocatoria ya está cerrada y la resolución de admitidos publicada. Entre 40 y 50 han elegido como destino Reino Unido para el próximo año académico. La USC está llamando a los estudiantes para buscar una solución. Cambiar de destino es una de las alternativas. "También pueden arriesgarse a ir sin saber si van a recibir la ayuda", expresan en la USC. La institución intentará llegar a acuerdos mediante convenios bilaterales o buscar financiación para costear parte de la ayuda.