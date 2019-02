Los abonos para el festival O Son do Camiño 2019 salen a la venta

Los abonos de tres días para el festival O Son do Camiño 2019 salen hoy a la venta. El certamen se celebrará en Santiago los días 13, 14 y 15 de junio y reunirá a grandes estrellas del panorama internacional y nacional como Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Rosalía, Die Antwoord, Bastille, Bloc Party, Richard Ashcroft de The Verve, Vetusta Morla, Dimitri Vegas, Like Mike o The Hives, entre otros.

O Son do Camiño, como parte de la programación destinada a promocionar el Xacobeo de 2021, en su segunda edición repite ubicación en el Monte de Gozo después de, en el pasado mes de julio, haber congregado a más de 30.000 personas con Jamiroquai, Lenny Kravitz, The Killers, Franz Ferdinand y Martin Garrix como principales atractivos.

Los abonos solo se pondrán a la venta en osondocamino.es y www.eventbrite.es a un precio especial de lanzamiento de 49 euros más gastos de gestión. Una vez finalizado el cupo de entradas a ese precio, irán pasando por diferentes tramos de 59, 69, 79 y 89 euros más gastos de envío. Solo se permiten seis entradas por compra y los menores de 12 años pueden entrar gratis en el festival acompañados de un adulto y una autorización especial que también será necesaria para todos los menores de edad. La organización insiste en que "solo las entradas adquiridas a través de los canales oficiales" serán válidas y darán acceso al festival y recuerda que las entradas disponibles en webs de mercado secundario (reventa) pueden no ser válidas o estar duplicadas.

Este año además se incluye una nueva modalidad de entrada: Ultreia (Vip), que da acceso a la zona de mismo nombre e incluye extras como acceso prioritario, terraza panorámica con diferentes alturas o descuentos en hostelería, entre otros, a un precio de 189 euros más gastos de gestión.

El abono no da accceso ni a la zona de descanso ni al glamping, espacios para los que las entradas se pondrán a la venta próximamente, añaden las mismas fuentes, que precisan que también habrá entradas de un solo día, cuya venta se activará también más adelante, una vez se conozca la distribución diaria del cartel.