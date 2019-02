La Junta de Personal del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) denunció ayer que el servicio de Urgencias vive una "situación crítica" y que los pasillos se convierten "a diario" en el lugar donde muchos pacientes tienen que aguardar en camilla durante horas para ser ingresados en planta. "No hay suficientes camas en el hospital y los pasillos se convierten en una especie de unidad de hospitalización", señalaba ayer la portavoz de la Junta, María Seijo, tras aparecer en Twitter imágenes en las que se veían a pacientes en los pasillos, correspondientes supuestamente al pasado lunes. Desde el hospital reconocen que ese día hubo un repunte de afluencia ya que se atendieron a 449 personas en Urgencias, "cien más de lo habitual", pero niegan que haya gente de forma habitual en los pasillos y aseguraban que ayer mismo el servicio ya funcionaba "con normalidad".

Para los trabajadores, sin embargo, los problemas en el servicio son algo habitual. "Ahora mismo no se trata de que la afluencia a Urgencias no impida atender a los pacientes en un tiempo razonable, no; el problema es que no hay camas en planta para que ingresen y tienen que estar a la espera, muchas veces en los pasillos", explica María Seijo, quien reconoce que el hospital funciona al 100% de su capacidad ya que "no hay ningún área con camas inhabilitadas o cerradas". "El problema es que no son suficientes las camas que hay", sostiene para reiterar que la presencia de pacientes en los pasillos es "permanente", se utilizan casi como "unidades de hospitalización".

El hospital niega tajantemente que sea habitual encontrarse pacientes por los pasillos de Urgencias y aboga por poner datos a la situación del servicio. El pasado lunes -día en el que entidades como Esquerda Nacionalista Galega colgaron imágenes con pacientes supuestamente en las Urgencias del Chuac-, sí hubo un repunte, algo que suele ocurrir al inicio de cada semana. "Se atendieron 449 urgencias, cien más que la media diaria. Pero de cualquier modo la calidad asistencial está garantizada ya que los pacientes pasan un triaje nada más llegar y son atendidos por gravedad y no por tiempo de llegada", indican en la dirección del hospital coruñés, donde recuerdan que tan solo un día antes (el pasado domingo) la afluencia a urgencias fue de 298 personas.

El pasado 15 de enero hizo un año desde que la Junta de Personal denunciase ante Fiscalía la situación del área de Urgencias. "Este año no, pero la situación crítica es permanente", indica Seijo, quien reconoce que este año la epidemia de la gripe ha sido más liviana. En la actualidad hay 54 pacientes ingresados con gripe en el Chuac -dos de ellos en la UCI- y ya se superó el millar de ingresados en toda Galicia.